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Diyanet İşleri Başkanlığı: Camilerde Kovid-19 tedbirlerine en üst seviyede uyuluyor

Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde temizlik, maske ve mesafe kuralına uyularak ibadet edilmesinin yanı sıra vatandaşlar, vaaz ve irşat faaliyetlerinde salgınla mücadeleye karşı bilgilendiriliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı: Camilerde Kovid-19 tedbirlerine en üst seviyede uyuluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin, Kovid-19 tedbirlerini en ileri düzeyde uygulayarak, vatandaşın sağlığını korumasını bir politika haline getirdiğini belirtti.

Başkanlığın özellikle toplumun din konusunda aydınlatılması ve rehberlik yapılmasına ilişkin görevi olduğunu hatırlatan Albayrak, Kovid-19 ile mücadele sürecinde de ciddi gayretler gösterdiklerini dile getirdi.

"Saflar arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olarak belirlendi"
Albayrak, bu süreçte öncelikle camilerde mesafe kuralına uyularak namaz kılınacak yerlerin belirlendiğini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Saflar arasındaki sosyal mesafe en az 1 metre olarak belirlendi. Vaaz ve irşat faaliyetlerimizde cemaatimize insan sağlığının çok önemli olduğu anlatıldı. Çünkü sağlık olmadan ibadet olmaz. Bir de tedbirlere riayet etmenin kul hakkını barındırdığı sıkça hatırlatıldı. Takdire şayan bir durum, bu hatırlatmalara cemaatimiz de çok iyi bir şekilde karşılık verdi. Cemaatimiz seccadelerini kendileri getirdiler. Müftülüklerimizce camilerde dezenfektan bulunduruldu. Maske, mesafe ve temizlik kuralı böylelikle işletildi."

"Cami cemaati duyarlı davranıyor"
Din görevlilerinin, tedbirlerin vatandaşlara anlatılması noktasında önemli bir görevi yerine getirdiğini belirten Albayrak, camilerdeki panolara bilgilendirme afişlerinin asıldığını söyledi.

Albayrak, Türkiye'nin doğusundan batısına bütün şehirlerde cami cemaatinin Kovid-19 ile mücadelede olabildiğince duyarlı davrandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Özellikle vaaz ve irşat faaliyetlerinin zamanlarını olabildiğince kısalttık. Cemaatimizin tesbihatını evlerinde yapmalarını, sünnet namazlarını evlerinde kılmalarını tavsiye ettik. Cemaatimiz cumanın farzından sonra ibadetlerinin geriye kalanına evlerinde devam ediyor. Ayrıca Kur'an kursu eğitimleri de uzaktan yapılıyor.

Başkanlığımızın, camiler ve cami merkezli üretilen bütün hizmetlerdeki ana gayesi Kovid-19'un burada bir salgına dönüşmemesi. Ayrıca taziye ve cenaze işlemlerinde de müftülerimiz ile hocalarımızın rehberliği ve uyarmasıyla, vatandaşlarımızın taziyelerini uzaktan, telefon ve sosyal medya aracılığıyla yapmalarını sağlıyoruz."

"Cami merkezli salgın riskinin oluşmasının önüne geçildi"
Kovid-19 ile mücadele sürecinde alınan tedbirler kapsamında camilerdeki hizmetlerin bir eğitime çevrildiğini ifade eden Albayrak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın bilinçlenmesini sağlıyoruz. Camilerde cemaatimiz Kovid-19 tedbirlerine en üst seviyede uyuyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca alınan Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerde temizlik, maske ve mesafe kuralına uyularak ibadet edilmesinin yanı sıra cemaatin de tedbirlere riayet etmesi dolayısıyla cami merkezli salgın riski oluşmasının önüne geçildi."

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