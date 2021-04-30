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Diyanet İşleri Başkanlığı dini yayınlar alanında yeni dijital platform kurdu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim hatim ve meal setleri, yüzlerce kitap ve makale ile sesli ve görüntülü içeriklerin bulunduğu "diyanetyayinlari.gov.tr" internet sitesinin yayın hayatına başladığını bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı dini yayınlar alanında yeni dijital platform kurdu

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş,, sosyal medya hesaplarındaki paylaşımında, salgın sebebiyle evlere kapanıldığı ramazan günlerini daha değerli kılmak adına yeni açılan "diyanetyayinlari.gov.tr" internet sitesinden sesli, yazılı ve görüntülü olarak yüzlerce içeriğe ulaşılabileceğini belirtti.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğünce hazırlanan siteden, Kur'an-ı Kerim hatim ve meal setleri, 64'ü seslendirilmiş farklı içerik ve formatlarda 300'ü aşkın erişilebilir e-Kitap, Başkanlık yayınlarından seçilmiş 138 makale ve farklı temalarda Diyanet TV'den seçilmiş 1000'den fazla kısa video içeriğine ulaşılabilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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