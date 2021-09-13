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Diyanet İşleri Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre 30 personel alacak

Diyanet İşleri Başkanlığınca sözlü sınav sonucuna göre çeşitli unvanlarda 30 kadroya açıktan atama yapılacak.
Diyanet İşleri Başkanlığı sözlü sınav sonucuna göre 30 personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığının prodüktör (8), kameraman (5), montajcı (3), ses kayıtçısı (4), yönetmen (4), spiker (4) ve ışıkçı (2) kadrolarına personel alınacak.

Başvuruda bulunacak adayların öğrenim durumuna göre 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'nın KPSSP3 veya KPSSP93 puan türünden en az 60 alması, spiker unvanına başvuru yapacakların Milli Eğitim Bakanlığı onaylı en az 80 saatlik sunuculuk/spikerlik kursu aldığını gösterir belgeye sahip olması, unvanlara göre ilanda belirtilen yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden ve programlarından mezun olması gerekiyor.

Adaylar 13-24 Eylül tarihlerinde "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav için başvuru yapacak. Sınav ve sonuçları ile ilgili bütün duyurular, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ilan edilecek.

Sınav giriş belgesi alma ve sınav sonuç öğrenme işlemleri "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav" adresi aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Ankara'da yapılacak sözlü sınava KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 katı aday çağrılacak. Sınav tarihi, başvuruların tamamlanmasından sonra ilan edilecek.

Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekecek. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacak. Sözlü sınav puanlarının eşit olması halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS'ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana öncelik verilecek.

Sınavda başarılı olan adaylardan 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma sonucu olumlu olanların ataması yapılacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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