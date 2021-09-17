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Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş yeniden atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Atama Kararıyla, Prof. Dr. Ali Erbaş, yeniden Diyanet İşleri Başkanı oldu. 
Diyanet İşleri Başkanlığı'na Ali Erbaş yeniden atandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararına göre, Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığına yeniden atandı. Kararda, "Diyanet İşleri Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

'YENİDEN BİSMİLLAH'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yayımlanan karar sonrası Twitter hesabından açıklama yaptı. Erbaş, yaptığı açıklamada, "Daha bir aşk ve heyecan ile yeniden Bismillah. Anayasamızın 'toplumu din konusunda aydınlatma' görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. Rabbim! Kolaylaştır, zorlaştırma; hayırla tamamlamayı nasib eyle" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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