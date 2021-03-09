  • BIST 1.544
  • Altın 418,053
  • Dolar 7,6359
  • Euro 9,0914
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Hac' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2020 hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için adayların kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiğini bildirdi.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Hac' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, 2021 yılı hac ve umre ibadetleriyle ilgili  gelen yoğun sorular üzerine yazılı açıklama yapılmasına gerek duyulduğu bildirildi. 2020 hac ibadetinin Covid-19 salgını nedeniyle yapılamadığı için hacı adaylarının kura ve kayıt haklarının 2021 yılı için de devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı ile 2021 yılı hac ibadetine ilişkin görüşmeler sürmektedir. Görüşmeler neticesinde alınacak kararlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca Suudi Arabistan'ın normalleşme sürecini Ramazan Bayramı sonrasına ertelemesi nedeniyle ülkemizden umre ziyaretleri de yapılamayacaktır. Vatandaşlarımız, hac ve umre hizmetleri ile ilgili 0 850 260 13 13 numara aracılığı ile İletişim Merkezimizden bilgi alabilirler" denildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Astsubay, eşiyle ilişki yaşadığı iddiasıyla öldürdüğü kişinin cesedini molozla kapatmış09 Mart 2021 Salı 11:27
  • Pazar tezgahında uyuşturucu ticaretine 19 gözaltı09 Mart 2021 Salı 11:26
  • Caminin kubbesindeki alemleri çaldılar09 Mart 2021 Salı 11:25
  • 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana kabloların montajı devam ediyor09 Mart 2021 Salı 11:24
  • Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'Hac' açıklaması09 Mart 2021 Salı 11:21
  • Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri yaklaşık 800 bin vatandaşa destek verdi09 Mart 2021 Salı 11:10
  • Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri yaklaşık 800 bin vatandaşa destek verdi09 Mart 2021 Salı 11:07
  • Ankara'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı09 Mart 2021 Salı 11:07
  • Fethiye'de darbedilip hastane önüne bırakılan kişinin ölümüyle ilgili 3 zanlı tutuklandı09 Mart 2021 Salı 11:06
  • Van'da 3 dilde 'Love Erdoğan' görseli ekranlara yansıtıldı09 Mart 2021 Salı 11:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti