Ülke genelinde yarıyıl tatilinin başlamasıyla birlikte Başkent’te dün 1 milyonu aşkın öğrenci karne sevinci yaşadı. 70 bini aşkın öğretmen öğrencilerle birlikte tatile girdi. Diyanet öğrenci ve velileri camilere davet etti.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrencinin yarıyıl tatili dün başladı. Ülke genelinde 18 Milyon öğrenci dün karne heyecanı yaşadı. Başkent’te ise resmi ve özel okullarda toplam bir milyonu aşkın öğrenci karne sevinci yaşarken, 70 bini aşkın öğretmende öğrencilerle birlikte tatile girdi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ise sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, öğrencilere tavsiyelerde bulunurken, Diyanet öğrencileri ve velileri camiye davet etti.

18 MİLYON ÖĞRENCİ 1 MİLYON ÖĞRETMEN

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak arası sürecek. 1 milyonu aşkın öğretmen de öğrencilerle birlikte tatile girdi. İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak. İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de yapılacak. İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınava başvurular ise 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak, sonuçları 23 Temmuz'da açıklanacak.

YENİLENME VE KİTAP TAVSİYESİ

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, “Sevgili öğrencilerimiz, bir eğitim-öğretim dönemini çalışıp didinerek geride bıraktık. Yarıyıl tatilinde önce iyice dinleniniz. Her gün kendinizi yenileyiniz ki bir gününüz diğerine benzemesin. Ufkunuzu açan, hayal dünyanızı genişleten, size ilham veren kitaplar okuyunuz. Fırsat bulup da yapamadığınız etkinliklere yöneliniz.”

EKRAN UYARISI

“Ekran başında geçirdiğiniz süreyi makul ölçüde bırakarak gerçek dünyada değerli vakitler geçiriniz. Aileniz ve arkadaşlarınızla sevgiyi, dostluğu paylaşınız. Aile büyüklerinizi ziyaret ediniz ve güzel tatil anıları biriktiriniz.”

CAMİYİ SEVİYORUZ, NAMAZLA BULUŞUYORUZ

Diyanet İşleri Başkanlığı ise gençleri ve velileri camiye davet etti. Cuma hutbesinde yarıyıl tatiline değinen Diyanet İşleri Başkanlığı şu ifadeleri kullandı, “Başkanlığımız, yarıyıl tatilinde yavrularımızın ibadet alışkanlığını pekiştirmek için tüm camilerimizde “Camiyi Seviyoruz, Namazla Buluşuyoruz” şiarıyla bir program uygulayacaktır. Bu vesileyle çocuklarımızı ve gençlerimizi aileleriyle birlikte camilerimize bekliyoruz. Başta velilerimiz olmak üzere bütün cemaatimizin bu konuda duyarlı davranacağına inanıyoruz. Rabbim bizlere göz aydınlığımız olacak nesiller ihsan eylesin ve bizi muttakilere önder kılsın!”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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