Diyanet İşleri Başkanlığı’nın TOKİ’den konut için faiz helal fetvası verdiği haberleri kafaları karıştırdı. Diyanet’in faiz fetvası doğru mu? Diyanet faiz caizdir dedi mi? Din İşleri Kurulu'nun böyle bir fetvası, açıklaması oldu mu? İşte cevabı:

Diyanet’in faiz fetvası doğru mu? Diyanet faiz caizdir dedi mi? Diyanet İşleri Başkanlığı’nın TOKİ’den konut için faiz helal fetvası verdiği haberleri kafaları karıştırdı. Diyanet’in faiz fetvası doğru mu? Diyanet faiz caizdir dedi mi ? Din İşleri Kurulu 'nun böyle bir faiz fetvası , açıklaması oldu mu?

İşte cevabı:

Ensonhaber, memurlar gibi pekçok internet sitelerinde Diyanet’in TOKİ ’den faizli krediyle ev almayı caiz bulduğu belirtiliyor.

Karar gazetesinin bugün manşetten verdiği habere göre de, Din İşleri Yüksek Kurulu ‘TOKİ’nin Sosyal Konut Projesi’nin dini hükmü nedir?’ sorusuna dikkat çeken cevap verdi. Sosyal konutların kamu bankalarınca kredilendirildiğini ve amacın faiz getirisi olmadığını kaydeden kurum tarihinde ilk kez faize cevaz veren bir yaklaşım gösterdi, “Bu niyet doğrultusunda projelerden yararlanmak caizdir” açıklaması yaptı.

Haberlere göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu ‘Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir’ sorusuna şu cevabı verdi:

“İslam’da faiz, kesin olarak haram kılınmıştır. Bir zaruret bulunmadıkça faiz almak da vermek de caiz değildir. İş kurmak veya genişletmek; ev, araba satın almak üzere kişi, kuruluş veya bankalardan alınan faizli krediler de bu kapsamdadır ve caiz değildir. TOKİ aracılığıyla devreye alınan son uygulama ise devletin, alt veya orta gelirli vatandaşlarına yönelik olarak ürettiği bir sosyal konut projesidir. Bu projede, peşinat haricindeki tutar, kamu bankaları vasıtasıyla kredilendirilmekte olup devletin söz konusu borçlandırmadaki amacı, faiz geliri elde etmek değil, aksine ödeme güçlüğü içindeki vatandaşlarının ev sahibi olmalarına yardımcı olmaktır. Bu itibarla, devlet TOKİ’nin bu uygulamasında başka bir yolla konut alma imkânı tanımadığından, belirtilen niyet ve amaçlar doğrultusunda söz konusu projeden yararlanmak caizdir.”

Yeni Akat gazetesinin “Diyanet tarihinde ilk defa faizli işleme onay verdi! Karar oy çokluğuyla kabul edildi” başlıklı haberine göre de, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 'Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?' sorusuna cevap verdi. Kurul verdiği cevapla, tarihinde ilk defa faizli işleme onay verdi. Karar oy çoğunluğuyla alındı.

Akit’in bu haberinin altında çok sayıda okuyucu yorumu yer alıyor. Yorumların hemen hemen tamamında Diyanet’in faiz fetvasına tepki gösteriliyor.

VE O KARAR

Diyanet’in resmi internet sitesinde Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı sayfasında “Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından uygulanan Sosyal Konut Projesinin dini hükmü nedir?” sorusu ve cevabı aynen şu şekilde yer alıyor:



