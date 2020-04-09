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Diyanetin salgın hastalık fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı salgın hastalık durumlarında dini görevler konusunda hangi açıklamalarda bulundu? Diyanetin 22 Mart fetvasında ne söyledi?
Diyanetin salgın hastalık fetvası

Diyanet İşleri Başkanlığı 22 Mart fetvasında salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazı ve defin işlemleriyle ilgili vatandaşlardan gelen sorulara cevap verdi Peki merak edilen sorular neler? Salgın hastalık riskin bulunduğu durumlarda cenaze namazı ve defin işlemleri nasıl yapılır? Cenaze yıkama işlemi nasıl yapılır? Cenaze yıkanırken koruyu kıyafet giyilmeli mi? Cenaze ceset torbasıyla defnedilmesi caiz mi? cenaze tabutla defnedilmesi caiz mi?

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulunun 22 Mart’ta yayınladığı salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazı ve defin işlemleriyle ilgili açıklamaları şu şekilde;

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 “Müslümanların, vefat eden din kardeşlerine karşı yerine getirmeleri gereken dini vecibelerinin başında cenazelerinin yıkanması, kefenlenmesi ve namazlarının kılınması gelmektedir. Yıkanıp kefenlendikten sonra cenaze namazının kılınması farz-ı kifayedir. Bu görev bazı Müslümanlar tarafından yerine getirildiği takdirde diğerleri sorumluluktan kurtulur. Cenaze namazının kılınması için belirli bir vakit yoktur. Hazırlanmış olan bir cenazenin bekletilmeden namazının kılınıp defnedilmesi esastır.

Salgın hastalık riskin bulunduğu durumlarda cenaze namazı ve defin işlemleri nasıl yapılır?

Salgın hastalık riskinin bulunduğu durumlarda cenaze namazının, olabildiğince az sayıda kişiyle ve bekletmeden kılınması tercih edilmelidir. Ayrıca hastalığın bulaşmaması için gerekli tedbirler alınmalı, bu bağlamda cenaze namazına iştirak edenler arasında yeterince mesafe bırakılmalıdır. Bu durumda birden fazla cenaze varsa hepsi için tek bir namaz kılınması yeterlidir. Hastalığı bulaştırma riski sebebiyle yetkililerce hemen defnedilmiş olan cenazenin namazı daha sonra kabrine karşı birkaç kişiyle kılınabilir.

Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerekir. Alınacak bütün bu tedbirlere rağmen cenaze yıkandığı ve usulünce kefenlendiği takdirde bu hastalığın başkalarına da sirayet etme tehlikesi varsa:

Cenaze yıkama işlemi nasıl yapılır? Cenaze yıkanırken koruyu kıyafet giyilmeli mi? Cenaze ceset torbasıyla defnedilmesi caiz mi? cenaze tabutla defnedilmesi caiz mi?

1. Uzaktan cenaze üzerine su tutularak veya serpilerek yıkama işlemi gerçekleştirilir.

2. Bu uygulamanın da riskli olduğu durumlarda yetkililerin de talimatlarına uyularak koruyucu kıyafetlerle cenazeye teyemmüm aldırılır.

3. Cenazeye teyemmüm yaptırılmasının da hastalığın bulaşması açısından riskli olduğu hallerde zaruret sebebiyle teyemmüm de terkedilir ve o haliyle namazı kılınarak defni sağlanır.

Cenazelerin, geleneksel yöntemle açılan kabre kefenle defnedilmesinin de riskli olduğu durumlarda, ceset torbası veya tabutla defnedilmesi de caizdir.

Zaruretten kaynaklanan bütün bu uygulamalarda Müslüman kardeşimize karşı son dini vazifemizi yaptığımız bilinci ile hareket edilmelidir.”

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