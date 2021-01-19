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Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitim programına 55 bini aşkın başvuru yapıldı

"Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla düzenlenen programa, 26 bin 986 erkek ve 28 bin 781 kadın başvuruda bulundu.
Diyanet'in uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitim programına 55 bini aşkın başvuru yapıldı

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Haydi Türkiye Evden Kur'an Öğrenmeye" sloganıyla düzenlenen uzaktan Kur'an-ı Kerim eğitim programına 55 bin 767 başvuru yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kur'an kurslarının uzaktan yürütülen eğitim faaliyetlerine katılamayanlar için başlatılan ve haftada 3 gün, günde 2 saat şeklinde düzenlenen programa başvurular, 17 Ocak'ta sona erdi.

14 yaş üzerindekilerin başvurabildiği ve Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyenlerin katılabildiği programa, bugüne kadar 26 bin 986'sı erkek ve 28 bin 781'i kadın olmak üzere 55 bin 767 başvuru yapıldı.

Kayıt sayısına göre, 14-18, 19-30 ve 31 yaş üzeri olacak şekilde grupların oluşturulduğu programda, ders günleri ve saatleri öğretici ve öğrencinin belirlediği çerçevede düzenleniyor.

6 bin 597 öğretici görev aldı
Uzaktan eğitimle 6-12 kişilik sınıflar halinde düzenlenen canlı derslere, 14-18 yaş arası 3 bin 588, 19-30 yaş arası 14 bin 266 ve 31 yaş üzeri 37 bin 913 kişi başvurdu.

Engelliler için seçeneklerin de oluşturulduğu programa, Braille okumayı bilen 131 görme engelli ile 244 işitme engelli kayıt oldu.

Yurt dışından 117 kişinin başvurduğu eğitim programında, 3 bin 260'ı erkek ve 3 bin 337'si kadın olmak üzere 6 bin 597 Kur'an kursu öğreticisi görev aldı.

İki tur şeklinde gerçekleştirilen programın ilki 21 Şubat'ta, ikincisi 7 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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