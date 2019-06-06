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Diyanetten açıklama var : Ramazan bayramı mı? Şeker bayramı mı?

Son günlerde tartışılan Şeker Bayramı ifadesine bir eleştiri de Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan geldi. Şeker Bayramı diye bir bayramın olmadığının altını çizen Erbaş, "Bu bayram Ramazan Bayramı'dır ve ibadettir" ifadelerini kullandı.
Diyanetten açıklama var : Ramazan bayramı mı? Şeker bayramı mı?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş, Ramazan Bayramı-Şeker Bayramı tartışmasıyla ilgili açıklama yaptı. 

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Erbaş, "Ramazan Bayramı'nın Şeker Bayramı diye ifade edilmesi yanlıştır" dedi. Şeker Bayramı diye bir bayram olmadığını vurgulayan Erbaş, "Bu bayram Ramazan Bayramı'dır ve ibadettir. Böyle bir ifade Ramazan'ın kutsiyetine hafiflik getiriyor. Bu şekilde kullananlar bundan vazgeçsinler" ifadelerini kullandı.

Bayramın tatil olarak görülmemesi gerektiğini de hatırlatan Erbaş, büyüklerin ve sevdiklerin ziyaret edilmesini, hastaların hatırının sorulup yaşlıların gönlünün alınması gerektiğini belirtti. Erbaş mesajında, "Yetimlerin, gariplerin, kimsesizlerin tebessümleriyle bayramımıza bir kat daha anlam katalım" ifadelerini kullandı.

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