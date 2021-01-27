  • BIST 1.493
  • Altın 438,474
  • Dolar 7,3984
  • Euro 8,9573
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 10 °C
»

Diyanet'ten Berhan Şimşek'in iddiasına yalanlama

Gelen bir son dakika Diyanet İşleri Başkanlığı, eski milletvekili Berhan Şimşek’in cuma hutbelerinin AK Parti Genel Merkezi'nde hazırlandığına dair iddiasının asılsız olduğunu açıkladı.
Diyanet'ten Berhan Şimşek'in iddiasına yalanlama

Diyanet İşleri Başkanlığından, 22. Dönem Milletvekili Berhan Şimşek’in iddiasına cevap geldi. Hutbelerin AK Parti Genel Merkezi’nde hazırlandığına dair iddia yalanlandı.

"Her cuma camilerde irad edilen hutbelerimiz, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı uzman ekiplerimiz tarafından hazırlanmaktadır. Şimşek’i gerçek dışı iddiasından dolayı kınadığımızı, kendisi hakkında yasal yollara başvuracağımızı belirtmek istiyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Balıkesir merkezli FETÖ soruşturmasında yakalanan 20 şüpheli itirafçı oldu27 Ocak 2021 Çarşamba 15:01
  • Bolu'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi27 Ocak 2021 Çarşamba 15:01
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefetin içine düştüğü çıkmaz bizim sorumluluğumuzu daha da artıyor27 Ocak 2021 Çarşamba 14:33
  • Kısıtlamalar kalkacak mı? Erdoğan açıkladı27 Ocak 2021 Çarşamba 14:24
  • İsrail'in engellediği Mescid-i Aksa'daki restorasyon çalışmaları yeniden başladı27 Ocak 2021 Çarşamba 14:15
  • İran Dışişleri Bakanı Zarif: Ermenistan'ın toprak bütünlüğü İran'ın kırmızı çizgisidir27 Ocak 2021 Çarşamba 14:15
  • Ruhani: İran'a karşı ekonomik savaş başarısız oldu ve son günlerini yaşıyor27 Ocak 2021 Çarşamba 14:12
  • NATO Genelkurmay Başkanları Toplantısı başladı27 Ocak 2021 Çarşamba 14:12
  • Bayramov, Azerbaycanlı gemicinin cenazesinin nakli konusunda Çavuşoğlu'na teşekkürlerini iletti27 Ocak 2021 Çarşamba 14:11
  • Antalya'da bir vatandaş rüzgarda kopmak üzere olan Türk bayrağını kepçeye çıkarak yerinden aldı27 Ocak 2021 Çarşamba 13:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti