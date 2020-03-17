Diyanet'ten cenaze namazı talimatı

Diyanet İşleri Başkanlığı, cenaze namazlarının vakit namazlarından önce kılınması ve kalabalık olmadan defnedilmesi için müftülüklere genelge gönderdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Ankara için başlattığı taziye uygulamasının 81 ilde yapılması için 81 il müftülüğüne talimat gönderdi. Buna göre, cenaze namazları vakit namazlarından önce kılınacak ve kalabalık olmadan defnedilecek. Taziye çadırı kurulmayacak.

Diyanet, koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirler uyglanması için 81 il müftülüğüne talimat gönderdi.

Diyanet, hastalık riski ortadan kalkıncaya kadar cenaze definleriyle ilgili şu talimatları verdi:

1- Cenaze namazlarının -vakit namazlarından sonra kılınmasının örfi bir uygulama olduğu dikkate alınarak- bu süreçte namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir vakitte kılınması;

2- Cenaze defin işlemlerinin mümkün mertebe kalabalık ortamlar oluşturulmadan yerine getirilmesi ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi,

3- Taziye evleri ve çadırlarının bu süreçte kullanılmasının ortaya çıkarabileceği riskler anlatılarak bu nitelikteki mekânların kullanımına bir süre ara verilmesi için ilgililerin bilgilendirilmesi,

Hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”