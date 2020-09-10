Diyanet'ten, Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu

Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle Haliç Üniversitesi öğretim üyesi Erol Mütercimler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, 7 Eylül'de yayınlanan televizyon programında Mütercimler'in, ilimle, irfanla, bilgiyle ve hikmetle öğreten ve nice öğrencinin yetişmesine vesile olmuş köklü eğitim yuvalarından İmam Hatip Okullarına ve mezunlarına alenen hakarette bulunduğu ileri sürüldü. Dilekçede, "Şüphelinin, İmam Hatip Liseleri mezunları hakkındaki ötekileştiren, asla kabul edilemeyecek çirkin ithamları ile toplum, İmam Hatip Lisesi mezunu olan vatandaşlarımıza ve Başkanlığımız personeline karşı kin ve düşmanlık duymaya tahrik edilerek, halkımız nazarında Başkanlığımız ve Başkanlığımız personeline karşı nefret duygusu uyandırılmaya çalışılmıştır" denildi.

'İFTİRA DA BULUNMUŞTUR'

Mütercimler'in, İmam Hatip Lisesi mezunları hakkında asılsız itham ve iftiralarda bulunduğu ileri sürülerek, "Başkanlığımız din hizmetlerinin her kademesinde bir İmam-Hatip Lisesi mezunu olarak vatandaşlarımıza İslam dininin itikat, ibadet, ahlak esaslarının mündemiç olduğu merhamet, şefkat, doğruluk, erdem gibi hasletleri yaşatmaya ve anlatmaya çalışan personelimize, iftirada bulunulmuştur. Şüpheli, hakaretamiz ifadeleri ile; toplumumuz nezdinde büyük bir infiale yol açması kaçınılmaz olan haksız yakıştırmalarla Başkanlığımızda görevli İmam-Hatip Lisesi mezunu personelimizi alenen aşağılamış; tahrik edici, nefret ve ayrımcılık içerikli ifadelerle toplumu çalışanlarımıza karşı kin ve düşmanlığa sevk etmiştir" ifadelerine yer verildi.

'YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMESİ HUKUK DEVLETİNİN GEREĞİDİR'

Devletin en üst kademelerinde dahil imam hatip lisesi mezunlarının olduğuna işaret edilerek, şöyle denildi:

"En üst kademelerde dahil olmak üzere devletin değişik kademelerinde ve Diyanet İşleri Başkanlığımızda İmam-Hatip Lisesi mezunu olarak görev yapan kamu çalışanlarına karşı; hakaret, nefret ve düşmanlık dilini acımasızca ve insafsızca kullanan; toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olarak toplumu kin ve düşmanlığa tahrik eden ve toplumda nefret duyguları oluşturan; toplumsal barışa ve dayanışmaya zarar veren davranışları teşvik eden, tarafsızlık, gerçeklik ve doğruluk ilkelerini hiçe sayan; dînî, siyasi ve felsefi düşünce ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan iftira ve ithamlarıyla toplumu ayrımcılığa tabi tutarak İmam-Hatip Lisesi mezunlarını açıkça boy hedefi haline getiren şüphelinin, yargı önünde hesap vermesi hukuk devletinin bir gereğidir. Belirtilen sebeplerle, Türk Ceza Kanunu ve ilgili maddeleri uyarınca, şüpheli hakkında soruşturma açılarak kamu adına kovuşturma yapılması zarureti hâsıl olmuştur."