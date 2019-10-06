Diyanet'ten fidan dikme etkinliği

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla ülke genelindeki 90 bin camide sabah namazının ardından fidan dikme etkinliği düzenledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" dolayısıyla bütün camilerde sabah namazını müteakip cemaatle birlikte fidan dikme etkinliği gerçekleştirdi.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Abdülkerim Kuzu Camisi’ndeki fidan dikme etkinliğine katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu yıl farkındalık oluşturmak amacıyla "Cami ve Hayat" sloganı ile ülke genelindeki birçok camide sabah namazının ardından cemaat ve din görevlilerinin, birlikte fidan diktiğini söyledi.

Erbaş, "Peygamberimiz, 'İçinizden her biri kıyamet kopuyor olsa dahi elindeki fidanı diksin' buyuruyor. Bu kadar ağaca ve yeşile önem veren bir dinin mensuplarıyız. İşte bu farkındalığı oluşturmak için bugün bütün ülkemizde hocalarımız cemaatleri ile birlikte uygun yerlere fidan dikecekler." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, ülke genelindeki 90 bin camide fidan dikildiği öğrenildi.

Eskişehir

Eskişehir'de, Reşadiye Camisi bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İl Müftüsü Bekir Gerek, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gerek, fidanların toprakla buluşturulduğu etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın fidan dikimiyle daha çok anlam kazandığını söyledi.

Uygulamanın 81 ili kapsadığını belirten Gerek, "Bu uygulamada, Eskişehir Müftülüğü olarak elimizden geleni arkadaşlarımızla yaptık. Hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Balıkesir

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki Arabacıoğlu Camisi bahçesindeki etkinlikte, İl Müftüsü Ramazan Topcan ve vatandaşlar hazır bulundu.

Katılımcılar, caminin ve İl Müftülüğü binasının bahçesine fidan dikti.

Topcan, bu haftanın amacının, milletin kaybettiği değerleri yeniden ortaya çıkarmak olduğunu ifade etti.

Fidan dikimiyle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerine işaret eden Topcan, "Cemaatimiz açısından da güzel bir çalışma oldu. Yeşil bir dünya olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kütahya

Kütahya'da İmamı Azam Camisi'nin çevresinde, sabah namazı sonrası İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, müftülük personeli, din görevlileri ve vatandaşlar fidanları toprakla buluşturdu.

Hazırlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doğadaki her şeye titiz davranılması gerektiğini, bunun da Allah'ın eserine karşı sorumluluğun gereği olduğunu vurguladı.

Çevreyi, doğayı tahrip etmenin, ağaca zarar vermenin, kulun Allah'a karşı sorumluluğunu ihmal etmesi anlamına geldiğine dikkati çeken Hazırlar, şunları kaydetti:

"Bu konuyla alakalı duyarlılık, farkındalık oluşturmak gayesiyle, Diyanet İşleri Başkanlığımızca başlatılan fidan dikme etkinliğini gerçekleştirdik. Bugün il genelindeki bütün camilerimizde yaklaşık 2 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. İstiyoruz ki camilerimiz fidanlarla, yeşille, ağaçlarla iç içe olsun ve toplum olarak yeşile, doğaya sahip çıkalım."

Hazırlar, kendilerine destek veren Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ile katılımcılara teşekkür etti.