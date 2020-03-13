Diyanet'ten koronavirüs önlemleri: Kur'an kursları 2 hafta tatil, uluslararası seminerler iptal

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse karşı alınan önlemleri açıkladı. Kur'an kurslarının 2 hafta tatil edildiğini belirtti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk kez Türkiye'de görülmesinin ardından tedbirler en üst düzeye çıkarıldı. dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında tüm bakanların katıldığı ve 5 saat süren toplantının ardından alınan önlemler bir bir açıklandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı da, koronavirüse karşı alınan tedbir kararlarını açıkladı. Kur'an kurslarının 2 hafta tatil edildiğini açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın satır başlıkları şöyle:

Uluslararası seminerler ertelendi.

Kur'an kursları 2 hafta tatil edildi.

21 bin civarında umrecimiz Suudi Arabistan’da bulunmakta olup, 15 Mart'ta tamamı ülkemize dönmüş olacaktır. Umreden dönenler 14 gün boyunca evden çıkmamaları ve ziyaretçi kabul etmemeleri konusunda bilgilendirilmiştir.

Yurt içi ve yurt dışı teşkilatlarımız bilgilendirilmiş ve önlem almaları konusunda talimatlandırılmıştır. Hizmet yürüttüğümüz ülkelerde, vakit ve cuma namazı olmak üzere cemaatle gerçekleştirilen ibadetler konusunda yerel makamlar tarafından açıklanan tüm önleyici tedbirlere titizlikle riayet edilmesi, bu açıklamaların üye derneklere ve cemaatlere duyurulması, camilerimizde hijyen kurallarına azami derecede dikkat edilmesi istenmiştir.

Yurtdışı personellerinin zorunlu olmadıkça görev bölgesinden ayrılmaması, özellikle salgından etkilenen bölgelere seyahat etmemeleri emredilmiştir.

Yurtdışından ülkemize misafir öğrenci getirmeye dayalı, 'erdemli gençlik' programları, aile ve gençlik seminerleri çerçevesinde mart ve nisan aylarında yapılması planlanan tüm eğitim programlarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir.

"Tedbirli davranalım. Aksi halde kendi sağlığımız yanında başkalarının sağlığını da tehlikeye atacağımızı, bunun da kul hakkı olacağını unutmayalım."

"Yaşlılarımız evlerinde istirahat etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıdır"

Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı bilgilendirildi.

Risk grubunda olan vatandaşlarımız cuma namazına gitmeyebilir.