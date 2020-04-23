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Diyanet'ten sigarayı bırakın çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayı mesajında sigaranın bırakılması gerektiğini söyledi.
Diyanet'ten sigarayı bırakın çağrısı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Koronavirüs salgınıyla boğuşan Türkiye'ye, Ramazan ayı vesilesiyle mesaj gönderen Erbaş, oruç tutma ve sigarayı bırakma çağrısında bulundu.

"SİGARAYI BIRAKALIM"

Erbaş, korona nedeniyle sağlığın önemine dikkat çekerek "Oruçlarımızı, Rabbimizin rızasına uygun söz, eylem ve tutumlarla bütünleştirelim. Özellikle sağlık nimetinin önem ve anlam kazandığı bugünlerde, oruç ibadetinin bağışıklık sistemimizi koruyup güçlendirdiği bilimsel gerçeğinin de idrakinde olarak, başta sigara olmak üzere sağlığımız için tehdit oluşturan bütün zararlı alışkanlıkları terk edip yüce Allah'ın bize ikram ettiği bu emanete sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

KORONAVİRÜS VURGUSU

Koronavirüs nedeniyle Ramazan'ın bu sene sadece evlerde ağırlanacağını söyleyen Başkan Erbaş, "Diğer yandan, büyük bir heyecanla kavuşmayı beklediğimiz on bir ayın sultanını karşıladığımız bugünlerde Müslümanlar olarak mahzun ve kederliyiz. Maalesef koronavirüs salgını sebebiyle bu kutlu misafiri bu yıl sadece evlerimizde ağırlayacağız. Sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravihin coşkusunu, mukabelenin huzurunu ve Ramazan'ı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok eşsiz güzelliği bu yıl evlerimizi ibadet ve dua mekanı olarak hissedip yaşayacağız. Bu noktada ifade etmeliyim ki, bizler elbette Rabbimizin İnşirâh Sûresi'nde vadettiği her zorluğun ardından mutlaka kolaylığın geleceğine dair ilahi müjdesine yürekten inanıyoruz. Bir mümine yaraşan şuur, vakar ve asaletle, yaşadığımız bu zorlukların geçici dünya hayatının bir imtihanı olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

"DUA İLE RABBİMİZE İLTİCA EDECEĞİZ"

Yaşanılan hassas süreçle ilgili üzerlerine düşen sorumluluğun icabını harfiyen yerine getirip gerekli tüm tedbirleri alacaklarını belirten Erbaş, "Böylesi zor zamanlarda sabır, irade ve azimle gerekli tedbirleri aldıktan sonra tevekkül değerine sarılıp ilahi iradeye teslim olacağız. Müminin en güçlü dayanağı, en büyük korunağı ve en etkili devası olan dua ile Rabbimize iltica edeceğiz. Karamsarlık, korku ve endişeye kapılmadan, umudumuzu ve direncimizi kaybetmeden, umut ve ufuk merkezi Kur'an-ı Kerim'i ve insanlığa her daim ümit aşılayan sevgili Peygamberimiz'i (s.a.s.) rehber edinerek bu zorlu günleri inşallah geride bırakacağız. Bu itibarla, tüm yeryüzünü etkileyen bir musibetle karşı karşıya kaldığımız bugünlerde, Ramazan-ı Şerif'i vesile edinerek içten ve samimi dualarımızla, insanlığın bir an önce bu musibetten kurtulması için yüce Mevla'ya niyazda bulunalım. Özümüze yöneldiğimiz, bütün hayatımızı Kur'an'la gözden geçirme fırsatı bulduğumuz bu muhasebe ayında; yaratılış gayemizi, kendimize, Rabbimize, çevremize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı gözden geçirelim." şeklinde konuştu.

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