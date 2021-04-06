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Diyanet'ten son dakika teravih namazı kararı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde
Diyanet'ten son dakika teravih namazı kararı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ana teması "Şifa Ayı Ramazan" olan 2021 yılı Ramazan ayı bilgilendirme toplantısına katıldı.

Erbaş, burada yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçluyken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz."

Kaynak: Haber Kaynağı
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