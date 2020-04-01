  • BIST 89.711
  • Altın 341,226
  • Dolar 6,6610
  • Euro 7,2878
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 11 °C
»

Diyanet'ten 'zekat' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, "Zekatların bu günlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir" dedi.
Diyanet'ten 'zekat' açıklaması

Din İşleri Yüksek Kurulundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilan edilen dayanışma kampanyalarına zekatla katkıda bulunma konusunda vatandaşlardan gelen sorular üzerine değerlendirme yapıldığı belirtildi. 

Zekatın, İslam dininin en önemli sosyal dayanışma ve yardımlaşma kurumlarından birisi olduğuna değinilen açıklamada, küresel salgından dolayı evde kalma zarureti sebebiyle pek çok kişinin işini sürdürme imkanı bulamadığı ve zekat alabilecek konuma geldiği hatırlatıldı.


Zekat şartlarını taşıyan Müslümanların yılda bir kez yerine getirmekle yükümlü oldukları ve bu durumun birtakım şartlara bağlı olduğuna değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Zekat, söz konusu kimselere mükellefler tarafından doğrudan verilebileceği gibi aracı bir organizasyon vasıtası ile vekaleten de ödenebilir. Açılan zekat hesabına zekat niyetiyle para yatırmakla da vekalet gerçekleşmiş sayılır. Bu çerçevede zekatların bugünlerde ulusal düzeyde başlatılan dayanışma kampanyaları vasıtasıyla toplanıp hak sahiplerine ulaştırılması caizdir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, bu tür kampanyalara zekatını yatıran mükellefin, yatırdığı meblağın 'zekat' olduğunu belirtmesi, yetkililerin de zekat fonunda toplanan bu paraların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda gereken hassasiyeti göstermesidir." 

İnfak ve paylaşma bilincinin, müminin en önemli vasıflarından biri olduğunun vurgulandığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Böylesi zor zamanlarda imkanı olan mümin kardeşlerimizin yalnızca zekat vermekle yetinmeyip infak anlayışıyla hareket ederek Yüce Allah'ın kendisine lütfettiği malını başkalarıyla cömertçe paylaşması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu güçlendirecek, sıkıntıları hafifletecek, bela ve musibetlerin kalkmasına vesile olacak, toplumsal dayanışmaya büyük katkıda bulunacak, kuşkusuz malını bereketlendirecek, nefsini yüceltip arındıracak ve kalbini huzurla dolduracaktır." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Samsun ve Uşak'ta 2 yerleşim yeri karantinaya alındı01 Nisan 2020 Çarşamba 11:56
  • Bakan Kurum açıkladı! Egzoz emisyon ölçümleri ertelendi01 Nisan 2020 Çarşamba 11:53
  • 15 Temmuz şehit annesinden Milli Dayanışma Kampanyasına anlamlı destek01 Nisan 2020 Çarşamba 11:45
  • Kovid-19 vaka sayısı 859 bini geçti: Korkunç rakam01 Nisan 2020 Çarşamba 11:37
  • İngiliz oyuncu Andrew Jack koronavirüsten öldü01 Nisan 2020 Çarşamba 11:13
  • Kızılay Genel Başkanı Kınık: Kan bağışı ve stoklar yarıya düştü01 Nisan 2020 Çarşamba 10:51
  • VakıfBank'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek01 Nisan 2020 Çarşamba 10:44
  • Sermaye Piyasası Kurulundan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek01 Nisan 2020 Çarşamba 10:41
  • Yargıtaydan 'Milli Dayanışma Kampanyası'na destek01 Nisan 2020 Çarşamba 10:38
  • Side'de inşaat kazısında Roma dönemine ait mozaikler bulundu01 Nisan 2020 Çarşamba 10:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti