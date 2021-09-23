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Diyarbakır 11'inci Karpuz Festivali: Renkli görüntülere sahne oldu

Diyarbakır 11'inci Karpuz Festivali: Renkli görüntülere sahne oldu
Diyarbakır'da 11'inci Karpuz Festivali düzenlendi. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı festivalde yapılan karpuz yarışmasında, bu yıl 45 kilo 500 gram ağırlığındaki karpuz birinci oldu. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, bu yıl yaşanan kuraklıktan karpuzun da

Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle, geçmişte develerle taşınan ve kılıçlarla kesilen coğrafi tescil işaretli Diyarbakır Karpuzunun tanıtılması amacıyla 'Diyarbakır 11'inci Karpuz Festivali', Dağkapı meydanında yapıldı.

Festival, Diyarbakır karpuzunun yüklendiği develerle birlikte yapılan kortej yürüyüşüyle başladı. Karpuz yeme, karpuz yuvarlama yarışması, karpuza en çok yakışan çocuk ve en ağır karpuz yarışmasının düzenlendiği festivalde, üretici İkram Atlı'nın yetiştirdiği 45 kilo 500 gram ağırlığındaki karpuz birinciliği aldı. Abdulhamit Atlı'nın yetiştirdiği 44 kilo 100 gram karpuz ikinci olurken, üretici Mehmet Kaya'nın 39 kilo 700 gram olan karpuzu da üçüncü oldu.

Festival alanında gazetecilere açıklama yapan Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın gastronomisiyle, tarımıyla ve hayvancılığıyla önemli bir üretim merkezi olduğuna dikkat çekti.

Karpuzun Diyarbakır'ın en önemli sembollerinden biri olduğuna vurgu yapan Karaloğlu, bu yıl yaşanan kuraklıktan karpuzun da etkilendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Diyarbakır, gastronomisiyle, tarımıyla, hayvancılığıyla önemli bir üretim merkezidir. Bugün Diyarbakır'ın en önemli ürünlerinden bir tanesi, Diyarbakır'ın en önemli sembollerinden alameti farikalarından bir tanesi olan karpuzla ilgili bir festival yapıyoruz. 11'inci kez Diyarbakır'da karpuz festivalini yapıyoruz. Geçen sene pandemi dolayısıyla yapamamıştık, sadece yarışma kısmı yapmıştık. Ama bu sene normalleşmeyle beraber, tedbirlerimizi alarak açık alanda bir festival yapıyoruz. Festivalde çeşitli yarışmalar olacak hem üreticilerimiz arasında hem çocuklarımız ve gençlerimiz arasında karpuza bağlı olarak yarışmalarımız var. Daha sonra da konserlerimiz olacak. Biz bu sene Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi olarak karpuz yetiştiriciliğini teşvik bakımından önce GAP tarımsal araştırma merkezinde karpuz fidesi yetiştirip çiftçimize dağıttık, daha sonra ilaç ve gübre desteği verdik. Ama bu sene maalesef kuraklıktan karpuzumuz da etkilendi, geçen seneki büyüklüklere, iriliklere ulaşamadık. Ama yine buradaki karpuzlar, dünyanın en büyük karpuzlarından. İnşallah güzel ve eğlencesi bol bir festival olur."

Cumhurbaşkanı Danışmanı Gülşen Orhan'ın Kürtçe şarkılar seslendirdiği festival, ses sanatçısı İlyas Yalçıntaş'ın konseriyle devam etti. Festival kapsamında ayrıca Diyarbakır Hipodromunda Diyarbakır Karpuzu Özel Koşusu da yapıldı.

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