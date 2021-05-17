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Diyarbakır anneleri 17 gün aradan sonra yeniden evlat nöbetinde

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini 17 gün aradan sonra yeniden HDP il binası önünde sürdürüyor.
Diyarbakır anneleri 17 gün aradan sonra yeniden evlat nöbetinde

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 623'üncü gününde sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma"nın saat 05.00'te sona ermesi ve kademeli normalleşmenin başlamasının ardından HDP il binası önüne gelen aileler 17 günlük aranın ardından evlatlarına kavuşma ümidiyle oturma eylemine yeniden çadırda başladı.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren ailelerden anne Fatma Akkuş, 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yaptığını söyledi.

Bu Ramazan Bayramını da çocuğundan ayrı geçirdiğini dile getiren Akkuş, "Eylem yapan tüm ailelerin çocuklarını HDP'liler dağa kaçırdı. Çocuğumu almadan gitmeyeceğim. HDP bizden, çocuklarımızdan ne istiyor? Çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımız için buradayız." dedi.

Akkuş, 13 bayramı evladından ayrı geçirdiğini ifade ederek, "Kızım sen gittikten sonra bayram yaşamadık. Hayatımızın düzeni bozuldu. Yeter artık gel, bir haber ver. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." ifadelerini kullandı.

"Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz"
Baba Şevket Bingöl de 623 gündür evlatları için nöbette olduklarını aktardı.

Oturma eylemini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını belirten Bingöl, "Evlatlarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. İstanbul'da kalıyorum ama bu bayramda da gitmedim. Her şeye rağmen eylemimize kaldığımız yerden devam ettik. Burada kalmaya devam edeceğim. Evladımı PKK'nın elinden almadan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Evladına seslenen Bingöl, "Tuncay oğlum 12 bayramdır seni görmedim. Bu Kurban Bayram'ında kaç, gel. Kurban Bayramı'nda sevinçle evimize gidelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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