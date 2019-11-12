Diyarbakır anneleri bize ne anlatıyor?

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemi,71.gününe girdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasının tek sorumlusu, HDP’nin olduğunu savunan anneler, partinin il binası önünde başlattıkları eylemlerinde 71.güne girdiler. Ellerinde çocuklarının fotoğrafları, oturma eylemine devam eden anneler, özlemle evlatlarına kavuşacakları o günü beklemekteler.

ACI BEKLEYİŞ

Anneler olarak çok acı çektiklerini dile getiren KAYA, şunları kaydetti; ”Bir anne çocuğunu bir saat görmezse nerede diye meraklanır, benimki bir saat değil 5 yıl oldu. Beş yıldır uyuyamıyoruz. Mutlu bir anımız olmuyor, gülmüyoruz, yüzümüze gülümseme gelmiyor.” İfadelerini kullandı.