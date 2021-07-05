Diyarbakır anneleri çocuklarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yürüttüğü oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 672'nci gününde sürüyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, gazetecilere, çocuğuna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini dile getiren acılı anne, "HDP ve PKK iki evladımı benden aldı. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Onlardan canımızı, ciğerimizi, evladımızı istiyoruz. Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz." dedi.

Çiftçi oğluna seslenerek, "Yeter artık, gel kardeşinin yetimlerine bak. Eğer asker, polis görürsen teslim ol oğlum." şeklinde konuştu.

Oğlu Fatih için eylem yapan Abdullah Demir de 6 yıldır evladının peşini bırakmadığını, ona kavuşmak istediğini belirtti.

Demir, "Evladımızı alana kadar burayı terk etmiyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz. Hiçbir zaman çocuğumuzun peşini bırakmadık. İnşallah burada çocuklarımıza kavuşacağız. Allah'ın izni, devletin gücüyle bunu başaracağız. Bu zalimler çocuklarımızı kandırarak dağa götürdüler. Sonuna kadar eyleme devam edeceğiz." diye konuştu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Demir, "Allah'ın izniyle oğlum kaçıp gelecek ve mutluluk yaşayacağız." ifadesini kullandı.