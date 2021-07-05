  • BIST 1.356
  • Altın 499,55
  • Dolar 8,6500
  • Euro 10,2500
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Diyarbakır anneleri çocuklarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde yürüttüğü oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.
Diyarbakır anneleri çocuklarını terörün pençesinden kurtarmakta kararlı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 672'nci gününde sürüyor.

6 yıl önce 16 yaşında dağa kaçırılan oğlu Roşat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi yapan anne Necibe Çiftçi, gazetecilere, çocuğuna kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

Büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütü PKK mensuplarınca köyden kaçırılarak katledildiğini dile getiren acılı anne, "HDP ve PKK iki evladımı benden aldı. Evlatlarımızı onlardan istiyoruz. Onlardan canımızı, ciğerimizi, evladımızı istiyoruz. Evlatlarımızı almadan gitmeyeceğiz." dedi.

Çiftçi oğluna seslenerek, "Yeter artık, gel kardeşinin yetimlerine bak. Eğer asker, polis görürsen teslim ol oğlum." şeklinde konuştu.

Oğlu Fatih için eylem yapan Abdullah Demir de 6 yıldır evladının peşini bırakmadığını, ona kavuşmak istediğini belirtti.

Demir, "Evladımızı alana kadar burayı terk etmiyoruz. Çocuklarımızın peşindeyiz. Hiçbir zaman çocuğumuzun peşini bırakmadık. İnşallah burada çocuklarımıza kavuşacağız. Allah'ın izni, devletin gücüyle bunu başaracağız. Bu zalimler çocuklarımızı kandırarak dağa götürdüler. Sonuna kadar eyleme devam edeceğiz." diye konuştu.

Oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunan Demir, "Allah'ın izniyle oğlum kaçıp gelecek ve mutluluk yaşayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kur'an kurslarında yüz yüze eğitim başladı05 Temmuz 2021 Pazartesi 13:08
  • Avusturya'da yargılanan Sezgin Baran Korkmaz'ın tutukluluğunun devamına karar verildi05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:29
  • Kur'an kurslarında yüz yüze eğitime başlandı05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:22
  • Ticaret Bakanı Muş duyurdu: Yakalanan en büyük miktar!05 Temmuz 2021 Pazartesi 12:19
  • MSB: 2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi05 Temmuz 2021 Pazartesi 11:01
  • Bakan Soylu başkanlığında Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:52
  • Kuraklık nedeniyle gül rekoltesi yarı yarıya düştü05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:48
  • Malatya'da kayısı yüklü kamyon devrildi: 1 ölü, 2 yaralı05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:45
  • Siirt'te hain tuzak! Askeri aracın geçişi sırasında patlama...05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:43
  • Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 100 bine dayandı05 Temmuz 2021 Pazartesi 10:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti