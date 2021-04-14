  • BIST 1.402
  • Altın 453,845
  • Dolar 8,0889
  • Euro 9,6772
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu

Dağa götürülen kardeşi için eylem yapan Hayriye Akyüz, "Kardeşim eve dön. Biz senden vazgeçmedik, sen de bizden vazgeçme." dedi.
Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 590. gününe girdi.

Aileler, HDP İzmir İl Başkanlığı önünde evlat nöbetini sürdüren ailelerle cep telefonuyla görüntülü görüştü. Görüşmede, karşılıklı destek açıklamasında bulunan aileler, eylemlerinde kararlılık mesajı verdi.

Dağa götürülen kardeşi Ensari Karaşan için eylemde yer alan Hayriye Akyüz, diğer ailelerle birlikte doğru adreste olduklarını ve gençlerin HDP tarafından götürüldüğünü söyledi.

Kardeşine çağrıda bulunan Akyüz, "Rica ediyorum kardeşim eve dön. Biz senden vazgeçmedik, sen de bizden vazgeçme. Gittiğin yol, yol değil. Oralar iyi bir yer olsaydı, kendi çocukları yerine sizleri göndermezlerdi. Orası ne ilim ne de bilim yolu, orası sadece ölüm yolu." diye konuştu.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet Gökçe için Ağrı'dan gelerek eylem yapan baba Salih Gökçe de 590 gündür eylemlerini sürdürdüklerini aktararak, oğlunu HDP'nin götürdüğünü ve evladını HDP'den istediğini kaydetti.

Oğluna seslenen Gökçe, "Oğlum, gel teslim ol. Sen gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Libya'ya gönderilecek 150 bin doz aşı bugün yola çıkarılacak14 Nisan 2021 Çarşamba 14:56
  • Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına 'teslim ol' çağrısında bulundu14 Nisan 2021 Çarşamba 14:55
  • Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı14 Nisan 2021 Çarşamba 14:39
  • Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor14 Nisan 2021 Çarşamba 13:59
  • Çökme riski bulunan Açelya Apartmanı'nın bulunduğu bölge 24 saat lazer tarayıcılarla izleniyor14 Nisan 2021 Çarşamba 13:58
  • Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile HDP binası önünde oturma eylemi yaptı14 Nisan 2021 Çarşamba 13:57
  • 80 Binde Devr-i Alem Parkı geniş açık alanıyla ziyaretçilerini bekliyor14 Nisan 2021 Çarşamba 13:57
  • Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Janjgava: Nahcivan koridoru bölgesel entegrasyonu artıracak14 Nisan 2021 Çarşamba 12:54
  • Pegasus, yolcuların uçuş biletini ibraz ederek seyahat edebileceklerini duyurdu14 Nisan 2021 Çarşamba 12:53
  • Nijerya'dan gelen dev tanker, Tekirdağ'da14 Nisan 2021 Çarşamba 12:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti