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Diyarbakır anneleri dağdaki evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu

Diyarbakır annelerinden Necibe Çifçi,"Gelin teslim olun. Dağda, mağarada ne yapıyorsunuz, orada ne işiniz var?" dedi.
Diyarbakır anneleri dağdaki evlatlarına teslim olmaları için çağrıda bulundu

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 360. gününe girdi.

Dağa 6 yıl önce kaçırılan oğlu Rojhat için Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelerek oturma eyleminde yer alan anne Necibe Çifçi, 360 gündür HDP il binası önünde evlatları için oturduklarını söyledi.

Evlatlarını, terör örgütüne katılmaları için dünyaya getirmediklerini belirten Çifçi, "Ben evladımı onlar için büyütmedim. Evlatlarıma annelik ve babalık yaptım. Onlar benim ciğerimi söktü. Benim bir evladımı küçük yaşta dağa götürdüler, diğer evladımı da şehit ettiler." dedi.

"İnin aşağı devlet güçlerine teslim olun"
Çifçi, Bitlis'te evladını terör örgütünden kurtaran anne için, "Gitti o ormanlıktan evladını alıp geldi. Askere ve polise teslim etti. Böyle güçlü, o anneye helal olsun. Biz de burada evlatlarımız için mücadeleye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Acılı anne, "Gelin teslim olun. Dağda, mağarada ne yapıyorsunuz, orada ne işiniz var? İnin aşağı devlet güçlerine teslim olun. Onlar annenize ve babanıza teslim ediyor." diye seslendi.

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden, 13 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Emrah için oturma eyleminde yer alan anne Aynur Panay, oğlundan 10 yıldır haber alamadığını söyledi.

Panay, evladına teslim olması için çağrı yaparak, "Emrah, kurban olayım gel teslim ol. Orası senin yerin değil. Bir çocuk teslim oldu. Sen de gel Emrah. Sen gelmeden ben buradan kalkmayacağım." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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