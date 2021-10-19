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Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 777'nci gününde sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eylemi yapan anne Aydan Arslan, yaşadığı üzüntüyü paylaştı.

Evladına duyduğu hasreti dile getiren Arslan, "Diri diri evladını kaybetmekten daha zor ne olabilir. Kızım annesinden, kardeşlerinden, ailesinden ayrı. O benim ilk göz ağrımdı. En zor olan da bir annenin evladından uzak kalması. Gençlere sesleniyorum, onlara uymayın, annenizi gözü yaşlı bırakmayın." dedi.

Baba Abdullah Demir de 6 yıldır evladına hasret olduğunu söyledi.

Oğluna kavuşana kadar eyleme devam edeceğini dile getiren Demir, "Bu zalimler nasıl bizim canımızı yaktıysa biz de onların canını yakıyoruz. Gece gündüz onlarla mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Demir, oğluna seslenerek, "Oğlum kaç, gel, adalete teslim ol." ifadesini kullandı.

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