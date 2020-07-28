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Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatları ile geçirmek istiyor

Anne Aynur Panay, "HDP'den çocuğumu istiyorum. Kandırıp evladımı götürmüşler. Bayramdır, oğlumu göndersinler artık." dedi.
Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatları ile geçirmek istiyor

Diyarbakır anneleri, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 330'uncu gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aynur Panay, oğlu Emrah'tan 9 yıldır haber alamadığını söyledi.

Panay, "HDP'den çocuğumu istiyorum. Kandırıp evladımı götürmüşler. Bayramdır, oğlumu göndersinler artık. Ben oğlumu istiyorum. Emrah kurban olayım gel. Bayramdır. Beni duyuyorsan kaç gel oğlum. Jandarmaya veya polise teslim ol. Orası senin yerin değil." dedi.

"Sensiz bayram olmuyor"
5 yıl önce dağa kaçırılan kız kardeşi Aysel Turan için Hakkari'den gelerek oturma eylemi yapan ağabey Savaş Turan da kardeşini çok özlediğini belirtti.

Aylardır HDP önünde eylem yaptıklarını ifade eden Turan, her bayramı buruk geçirdiklerini aktardı.

Kardeşine seslenerek teslim olması çağrısında bulunan Turan, "Aysel artık gel. Seni çok özledik. Sensiz bayram olmuyor. Senin yerin bizim yanımızdır. Senin orada hiçbir işin olamaz. Yıllardır senden haber alamıyoruz. Seni sormadığımız yer kalmadı. En azından bize bir haber et. Neredeysen geri gel kardeşim." diye konuştu.

Öte yandan, annesi Saadet Ödümlü ile eylemde yer alan 11 yaşındaki Samet Ödümlü ağabeyi Yusuf, annesi Zümrüt Salim ile eylemde yer alan 9 yaşındaki Hayrunisa Salim de ağabeyi Hamza için Kurban Bayramı dolayısıyla yazdıkları şiiri okudu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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