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Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır annelerinden Solmaz Övünç, 23 ailenin çocuğuna kavuştuğunu, kendisinin de ümitli olduğunu söyledi.
Diyarbakır anneleri oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 522. gününde devam ediyor.

Van'dan, 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylemi sürdüren anne Solmaz Övünç, 23 ailenin çocuğuna kavuştuğunu, kendisinin de ümitli olduğunu söyledi.

Çocuklarını istediklerini ifade eden Övünç, "Eylemimde kararlıyım. HDP'nin önünden son nefesime kadar, oğlumu almadan gitmeyeceğim." dedi.

Oğluna seslenen Övünç, "Gel, adalete teslim ol. Seni kandırıyorlar. Gel bu hasret bitsin. Devlet sana kucak açmış. Devletine teslim ol." ifadelerini kullandı.

Oğlu Vedat için eylem yapan baba Şehmus Kaya da tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu belirtti.

"Oğlum kaçırıldığında dönemin HDP'li yöneticileriyle görüştüm, tehdit edildim." diyen Kaya, eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını anlattı.

Kaya, "Çocuklarımız HDP tarafından PKK'ya teslim edildi. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Kimseden korkmuyorum. Mücadeleme devam edeceğim. Sonuna kadar da devletimin yanındayım." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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