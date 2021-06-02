Diyarbakır annelerinden Akkuş: Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor. Annelerden Fatma Akkuş, kızına seslenerek, "Dönün artık, anne ve babalar ağlamasın. 25 anne ve baba sevindi. Onların çocukları geldi, siz de gelin. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz" dedi.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi kararlılıkla sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 639'uncu gününde devam ediyor. 7 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Songül için oturma eylemi yapan anne Fatma Akkuş, çocuklarına kavuşmak istediklerini belirtti. Akkuş, "Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. Çocuklarımızı getirsinler. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. Çocuklarımızın üzerinden kirli ellerini çeksinler." dedi. Kızına seslenen Akkuş, "Dönün artık, anne ve babalar ağlamasın. 25 anne ve baba sevindi. Onların çocukları geldi, siz de gelin." ifadelerini kullandı. Baba Süleyman Aydın çocuklarının dağda ölüme mahkum edildiğini dile getirerek, çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi. "Çocuklarımızı HDP'den almadan hiçbir anne ve baba buradan kalkmayacak. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz." diyen Aydın, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.