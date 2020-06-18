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Diyarbakır annelerinden Altıntaş: Nasıl bir vicdan ki çocukları alıp götürüyorsunuz ve bırakmıyorsunuz

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önünde tuttukları evlat nöbeti sürüyor.
Diyarbakır annelerinden Altıntaş: Nasıl bir vicdan ki çocukları alıp götürüyorsunuz ve bırakmıyorsunuz

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 290'ıncı gününe girdi.

Oturma eyleminde yer alan annelerden Songül Altıntaş yaptığı açıklamada, evladı için katıldığı eyleme yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verdikten sonra yeniden katıldığını söyledi.

"Sonuna kadar buradayız, oğlumu almadan gitmiyorum. PKK'dan çocuğumu istiyorum. Altıncı yıla girdi yeter artık. Çocuklarımızı bırakın." diyen Altıntaş, "Benim hakkımı savunmayın evladımı bana verin yeter. Siz bize zulüm etmeyen yeter. Biz sizden bir şey istemiyoruz. Sadece kendi ciğerimi istiyorum. Nasıl bir vicdan ki çocukları alıp götürüyorsunuz ve bırakmıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

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Baba Ömer Tokay da evladı için başlattığı eylemi sürdürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliğine ve Avrupa Parlamentosu'na sesleniyorum. Kandırdıkları çocuklarımızı bu vicdansızların elinden alın. Cenevre Anlaşması'na göre kimse 16 yaşındaki çocuğun eline silah veremez. 13-14 yaşındaki çocuğun iradesi olamaz. Bu çocuklara yazık. Çocuklarımızı verin. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Çocukları onların elinden alana kadar eylemi bırakmam. Çocuğumu onların eline bırakmam."

Terör örgütünden kaçan çocukların ailesine kavuştuğunu işaret eden Tokay, "Oğlum, sen gelmezsen huzurumuz yok. Oğlum Kurban Bayramı yaklaşıyor, gel çifte bayram yaşayalım." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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