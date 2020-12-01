  • BIST 1.307
  • Altın 457,350
  • Dolar 7,8589
  • Euro 9,4051
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Diyarbakır annelerinden Altıntaş: PKK'dan, HDP'den oğlumu istiyorum

Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine devam eden Diyarbakır annelerinden Altıntaş, "Oğlumu bana versinler. PKK'dan, HDP'den oğlumu istiyorum." dedi.
Diyarbakır annelerinden Altıntaş: PKK'dan, HDP'den oğlumu istiyorum

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti, 456. gününde sürüyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Songül Altıntaş, dağa kaçırılan oğlu Müslüm'e kavuşmak için oturma eylemine katıldığını belirterek, 6 yıldır evladı için mücadele verdiğini söyledi.

Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a tepki gösteren Altıntaş, "Kimse ordumuza dil uzatmasın. Ordumuz en kutsal ordudur." dedi.

Eylemini kararlılıkla sürdüreceğini anlatan Altıntaş, "Evladım için geldim. Oğlumun yüzüne ve sesine hasretim. Oğlumu bana versinler. PKK’dan, HDP’den oğlumu istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

"HDP'nin parmağı var"
Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylemi sürdüren anne Solmaz Öğrünç ise tek isteğinin evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

Çocuğunun kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Öğrünç, ''Çocuk çalan partinin önündeyiz. Bizim çocukları aldılar, götürdüler, PKK'ya verdiler. PKK gelip oğlumu zorla götürmedi evden. Bu işte HDP’nin parmağı var. Oğlumu istiyorum." diye konuştu.

Öğrünç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak, "Onlar seni kandırıyor. 20 kişi geldi, bir günde ceza almadan gitti ve ailesine kavuştu." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Kasapoğlu, Ritmik Cimnastik Milli Takımı'nı kabul etti01 Aralık 2020 Salı 15:19
  • Vergi yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık01 Aralık 2020 Salı 15:16
  • Antalya'nın yıllık tarımsal hasılası 17 milyar lira01 Aralık 2020 Salı 15:15
  • Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu01 Aralık 2020 Salı 15:03
  • Su ürünlerinde destek miktarları belli oldu01 Aralık 2020 Salı 14:58
  • Antalya'ya bu yıl gelen turist sayısı 3 milyon 382 bin 485'e ulaştı01 Aralık 2020 Salı 14:57
  • Savunma Sanayii İcra Komitesi yarın toplanacak01 Aralık 2020 Salı 14:18
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü01 Aralık 2020 Salı 14:17
  • Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı01 Aralık 2020 Salı 14:17
  • Edirne'de otobüslerin 'lastik diş derinlikleri' ölçüldü01 Aralık 2020 Salı 13:50
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti