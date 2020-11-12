  • BIST 1.298
  • Altın 463,773
  • Dolar 7,6963
  • Euro 9,0926
  • Ankara 10 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 11 °C
»

Diyarbakır annelerinden Arslan: Doğru adresteyiz

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.
Diyarbakır annelerinden Arslan: Doğru adresteyiz

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 437'nci gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Aydan Arslan, kızı Aysun'a kavuşmak için eyleme devam edeceğini söyledi.

"Evlatlarımız gelene kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Doğru adresteyiz." diyen Arslan, evlat nöbeti tutan bazı annelerin, Şırnak'ta HDP il binası önünde eylem yapan ailelere destek olmak için gittiğini belirtti.

Arslan, 6 yıldır görmediği kızını çok özlediğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Canımdan can götürdüler. Can parçamdı, ciğerimi söküp götürdüler. Evlatlarımızı kandırdılar, götürdüler. Hepsi gariban çocuklar. Hiçbiri kendi iradesiyle gitmemiş. 13, 14,15 yaşındaki çocuklar ne anlar o yollardan. Beyinlerini yıkayıp götürdüler."

Arslan, kızına seslenerek, "Eğer beni görüp, duyuyorsan, hepiniz kaçıp gelin. Artık bu özlem, bu evlat acısı yeter." diye konuştu.

Hakkari'den 5 yıl önce 18 yaşında dağa götürülen oğlu Necmettin için gelerek eylem yapan anne Kübar Ötken ise oğlundan hiçbir haber alamadığını aktardı.

"HDP onları kandırdı, dağa götürdü. Çocukların hepsinin dönmesini istiyoruz. Artık yeter, bu acıya dayanamıyoruz. Çocuklar evlerine dönsün." ifadelerini kullanan Ötken, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İçişleri Bakanlığı: 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu12 Kasım 2020 Perşembe 13:55
  • Ankara'da freni boşalan belediye otobüsünün apartmana çarpması kamerada12 Kasım 2020 Perşembe 13:33
  • Havai fişek fabrikasındaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı12 Kasım 2020 Perşembe 13:32
  • İzmir'de 13 günde 3 bin 587 artçı12 Kasım 2020 Perşembe 13:30
  • Yağcıoğlu Sitesi'nin tutuklanan müteahhidi: Bina kötü olsa kalfa verdiğim evi kabul eder miydi?  12 Kasım 2020 Perşembe 13:30
  • Yangına müdahalede hortum patlayınca köpük içinde kaldılar12 Kasım 2020 Perşembe 13:29
  • Afşin Elbistan A Santrali'nde çevre sistemleri, uluslararası standartlara sahip12 Kasım 2020 Perşembe 13:28
  • RTÜK'ten deprem bölgesindeki yayıncılara kolaylık12 Kasım 2020 Perşembe 13:27
  • Antalya'da 300 polisle uyuşturucu operasyonu12 Kasım 2020 Perşembe 13:27
  • Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Türkiye'den dev hamle12 Kasım 2020 Perşembe 13:27
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti