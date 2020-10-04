Diyarbakır annelerinden Ay: Oğlum gel adalete teslim ol

Diyarbakır annelerinden Hatice Ay, 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed'e, "Sen hastasın, ne işin var orada. Seni kandırmışlar götürmüşler. 6 yıldır seni özledik. Ne gecem var ne gündüzüm. Oğlum gel, adalete teslim ol." sözleriyle seslendi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 398. gününe girdi.

Beş yıl önce 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Muhammed için eyleme katılan anne Hatice Ay, oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını söyledi.

Evladına, güvenlik güçlerine teslim olması için seslenen Ay, "Sen hastasın senin ne işin var orada. Seni kandırmışlar götürmüşler. Altı yıldır seni özledik. Ne gecem var ne gündüzüm var. Oğlum gel, adalete teslim ol." dedi.

Yalçın: Çocuklarımız oradayken biz burada perişanız

Yaklaşık 6 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan kızı Yasmin için eyleme devam eden baba Mehmet Yalçın da çocuklarının HDP aracılığıyla kaçırıldığını vurguladı.

"Bu eylem bir yıldır ama benim 2 bin 93 gün oldu. Acımız ve sıkıntımız büyük." ifadelerini kullanan Yalçın, şöyle konuştu:

"Çocuğumuzun parmağına diken battığı zaman annenin babanın kalbine bıçak saplanıyor. Çocuklarımız oradayken biz burada perişanız. Tek kızım değil oradaki herkese söylüyorum. Hepiniz gelin, oranın sonu yok. Devletimize sığının, devletimiz merhametlidir. Devletimiz de anneniz ve babanızın yanına gelmenizi istiyor."