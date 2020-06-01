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Diyarbakır annelerinden Ayten Elhaman: 200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim

Diyarbakır annelerinden Ayten Elhaman, "200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim. Ölümüne geldik buraya. Ölsek de kalsak da anneler olarak buradayız." dedi.
Diyarbakır annelerinden Ayten Elhaman: 200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 273'üncü gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, yaptığı açıklamada, oğlu Bayram için oturma eylemi yaptığını, ondan 2 yıldır hiçbir haber alamadığını söyledi.

Elhaman engelli çocuğuna baktığından dolayı sürekli oturma eylemine katılamadığını dile getirerek, "200 yıl da geçse burayı terk etmeyeceğim. Ölümüne geldik buraya. Ölsek de kalsak da anneler olarak buradayız." dedi.

Evladına seslenen Elhaman, şöyle devam etti:

"HDP sizi kandırarak götürdü. Gelin devletimizin güçlü ellerine sığının. Devletimiz hep yanımızda, gelin teslim olun. Oğlum gel seni bekliyorum. Oğlum benim ilk göz ağrımsın, seni çok özledim. Ben onsuz o da bensiz dayanamazdı ama ne yaptılar ne ettiler oğlumu kandırdılar. Bütün gençlere sesleniyorum. HDP'ye ve onun gençlik kollarına aldanmasınlar." diyen Elhaman, "Ben şu anda asker yolu gözlemek istiyordum. Oğlumun şu anda askerde olması gerekiyordu. Niye kandırdılar?"

Eylemi sonlandırması için tehdit ettiler
Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay da dün evinin önünde tehdit edildiğini söyledi.

Tokay, şöyle konuştu:

"Dün evimin önünde arkadaşlarımla oturuyordum. Evimin önünden geçen bir şahıs bana 'Sen bizi rezil ettin.' dedi. Ben de 'Sen kimsin?' dedim. Bana 'Ben HDP Gençlik Kollarındayım.' dedi. Daha sonra şahıs fotoğrafımı çekti. 'Fotoğrafını PKK'ya atacağım, onlar da gereğini yapacak.' dedi. Ben de hemen şahsı polise şikayet ettim. Derhal gelen polis ekibi onu gözaltına aldı. Eylemime sonuna kadar devam edeceğim."

Kaynak: Haber Kaynağı
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