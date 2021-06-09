  • BIST 1.450
  • Altın 521,680
  • Dolar 8,5769
  • Euro 10,4591
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 22 °C
»

Diyarbakır annelerinden Çağmar: Oğlum gel kavuşalım, bu özlem bitsin

Diyarbakır anneleri evlatlarına "teslim ol" çağrısında bulundu. Annelerden Sevgi Çağmar, oğluna, "Oğlum gel kavuşalım, bu özlem bitsin" şeklinde seslendi.
Diyarbakır annelerinden Çağmar: Oğlum gel kavuşalım, bu özlem bitsin

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri evlatlarına güvenlik güçlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 646'ncı gününde devam ediyor.

Oğlu Yavuz için eylemi sürdüren anne Sevgi Çağmar, oğlunun üniversite eğitimi gördüğü sırada kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi.

Çağmar, "Oğlum HDP tarafından götürüldü. Oğlumu HDP'den istiyorum. Oğlum gelene kadar buradan gitmeyeceğim." dedi.

6 yıldır oğlunun sesine, yüzüne hasret kaldığını ifade eden Çağmar, "Oğlum gel kavuşalım, bu özlem bitsin. Kapımız her zaman size açık. Gelin teslim olun devletimiz şefkatlidir." diye konuştu.

Anne Nadire Çakan da Kürtçe, oğlu Muhammed'in 10 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırıldığını belirtti.

Oğlunu çok aradığını fakat bulamadığını dile getiren Çakan, "HDP bize zulmetti." ifadesini kullandı.

Çakan, oğluna seslenerek, "Oğlum gel devletine teslim ol, devletimiz güçlü." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı09 Haziran 2021 Çarşamba 12:55
  • Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 105 bin Rus askerinden sadece 11 bini geri döndü09 Haziran 2021 Çarşamba 11:42
  • FETÖ'nün yurt dışı eğitim yapılanması soruşturmasında Ukrayna'da yakalanan 2 sanığa dava açıldı09 Haziran 2021 Çarşamba 11:33
  • Çanakkale Boğazı'nda müsilaj yoğunluğu artıyor09 Haziran 2021 Çarşamba 11:28
  • Türkiye'de 'Güvenli Turizm Sertifikası' alan konaklama tesisi sayısı 5 bin 216'ya ulaştı09 Haziran 2021 Çarşamba 11:21
  • İmam, camide bıçaklandı 09 Haziran 2021 Çarşamba 11:06
  • Ankara merkezli operasyon: 30 şüpheli yakalandı09 Haziran 2021 Çarşamba 10:56
  • 3 ilde FETÖ'nün 'emniyet mahrem yapılanması'na operasyon: 9 gözaltı09 Haziran 2021 Çarşamba 10:47
  • Eşini ve 1,5 yaşındaki kızını kaynar suyla haşlayan sanığa 8,5 yıl hapis istemi09 Haziran 2021 Çarşamba 10:46
  • 'Müsilaj şeker bazlı bir sıvı, zehir etkisi olması mümkün değil'09 Haziran 2021 Çarşamba 10:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti