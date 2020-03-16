  • BIST 90.878
  • Altın 313,839
  • Dolar 6,3560
  • Euro 7,0764
  • Ankara 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 4 °C
»

Diyarbakır annelerinden Çifçi: Devletimizin gücüyle biz de çocuklarımıza kavuşacağız

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.
Diyarbakır annelerinden Çifçi: Devletimizin gücüyle biz de çocuklarımıza kavuşacağız

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 195'inci gününde devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 5 yıl önce kaçırılan oğlu Roşat Çifçi için gelen anne Necibe Çifçi, yaptığı açıklamada, oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini belirtti. 

                    
Aylardır oturma eylemi yaptığını, oğluna kavuşmak için sonuna kadar mücadele edeceğini anlatan Çifçi, "195 gündür bu mücadeleye devam ediyoruz. 165 sene de olsa buradan ayrılmayacağız. İnşallah Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle biz de diğer aileler gibi çocuklarımıza kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

Evladına, teslim olması çağrısında bulunan Çifçi, "Oğlum her kim yanındaysa onu da al beraberinde getir. Orada kalmayın gelin güvenlik güçlerine teslim olun. Senin kardeşini de PKK öldürdü. Seni orada kandırıyorlar. Ben annenim, her şeyi biliyorum." diye konuştu.

"Sonuna kadarda mücadelemin peşindeyim"
Bursa'dan gelen anne Türkan Mutlu da kızı Ceylan Tekin için oturma eylemi yaptığını belirterek, 6 yıldır kızından haber alamadığını söyledi.

Mutlu, zor şartlarda yetiştirdiği kızını terör örgütünün elinden aldığını dile getirerek, bazı ailelerin çocuklarına kavuşmasının kendilerini de umutlandırdığını kaydetti.

Kızına güvenlik güçlerine teslim olması için çağrı yapan Mutlu, "Eğer kızım Ceylan beni görüyorsan veya duyuyorsan, sende vicdan varsa bir fırsatını bulursan kaç gel. 6 sene oldu, ben de bir hal kalmadı." dedi.

HDP ve PKK'ya tepki gösteren anne Mutlu, "Evladımı bana versinler. Eğer onlarda da (HDP ve PKK) vicdan varsa evladımı göndersinler. Sonuna kadar da eylemimiz devam edecek. İnşallah biz kazanacağız, evlatlarımızı alıp buradan gideceğiz. PKK'dan evladımı istiyorum. Sonuna kadar da mücadelemin peşindeyim. "şeklinde konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Abdullah Ustaosmanoğlu Hoca vefat etti16 Mart 2020 Pazartesi 09:40
  • Sağlık Bakanı Koca: Toplam vaka sayımız 1816 Mart 2020 Pazartesi 09:32
  • Fed'den ikinci kez acil faiz indirimi16 Mart 2020 Pazartesi 09:23
  • ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak Suriye açıklaması16 Mart 2020 Pazartesi 09:22
  • Koronavirüs nedeniyle gece eğlence mekanlarının faaliyetleri durdurulacak16 Mart 2020 Pazartesi 09:21
  • 3 ülkede daha koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi16 Mart 2020 Pazartesi 09:11
  • ABD'de ilk koronavirüs aşısı test ediliyor16 Mart 2020 Pazartesi 09:05
  • MSB: Harekat bölgesinde 25 EYP imha edildi15 Mart 2020 Pazar 16:46
  • Kovid-19 nedeniyle Mescid-i Aksa Külliyesi'ndeki mescitler kapatıldı15 Mart 2020 Pazar 16:15
  • Taksi ve dolmuşlarda koronavirüs temizliği15 Mart 2020 Pazar 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti