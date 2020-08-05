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Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Yeter artık çocuklarımızı versinler

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine devam eden Diyarbakır annelerinden Çiftçi, "Yeter artık çocuklarımızı versinler. Oğlumuzu alıp evimize gidelim. Oğlum, askere ve polise teslim ol." dedi.
Diyarbakır annelerinden Çiftçi: Yeter artık çocuklarımızı versinler

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 338. gününe girdi. 

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişlerini sürdüren annelerden Necibe Çiftçi, 338 gündür çadırın altında yaz, kış, çamur ve hastalık demeden mücadelelerine devam ettiklerini söyledi.

HDP ve PKK'dan evlatlarını istediklerini belirten Çiftçi, şöyle konuştu:

"Evlatlarımızı bize versinler. Onlardan hiçbir şey istemiyoruz, sadece evlatlarımızı istiyoruz. Benim bir evladımı dağa kaçırdılar. Daha sonra 4 çocuk babası diğer oğlumu şehit ettiler. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Yeter artık çocuklarımızı versinler. Oğlumuzu alıp evimize gidelim. Oğlum, askere ve polise teslim ol."

"Yeter artık bu kadar zulmettiğiniz"
Anne Songül Altıntaş da oğlunu 6 yıl önce bugün askere davul zurna eşliğinde uğurlarken çektiği görüntüleri göstererek, PKK'lı teröristlerin kaçırdığı evladı Müslüm'ü almadan oturma eylemine son vermeyeceğini vurguladı.

Yıllardır oğlunun gelmesini beklediğini aktaran Altıntaş, "Asker ve polisten ne istiyorlar. PKK, Kürtlerin çocuğunu kaçırıyor. Hep zulmetmişler. Yeter artık, oğlumu bıraksınlar. Asker ve polislerin üzerinden ne yapmaya çalışıyorsunuz. Yeter artık bu kadar zulmettiğiniz."

Oğlu Tuncay için eylem yapan Şevket Bingöl ise 6 yıl önce çocuğunun HDP tarafından kaçırılarak dağa götürüldüğünü ifade etti.

Bugüne kadar evladından haber alamadığına işaret eden Bingöl, "12 bayramdır çocuğumdan ayrıyım. Buradan ayrılmayacağım." dedi.

Bingöl, oğluna seslenerek, fırsatını bulduğu anda terör örgütünden kaçıp güvenlik güçlerine teslim olmasını istedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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