  • BIST 1.328
  • Altın 467,150
  • Dolar 7,7699
  • Euro 9,2512
  • Ankara 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 8 °C
»

Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'Teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerinin HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ederken anne Nazlı Sancar, kaçırılan çocuğuna "Allah'ın izniyle evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz. Kızım gel, güvenlik güçlerine teslim ol" şeklinde çağrıda bulundu.
Diyarbakır annelerinden çocuklarına 'Teslim ol' çağrısı

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 448'inci gününde sürüyor.

Van'dan 8 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma Sancar için oturma eylemini sürdüren Nazlı Sancar, kızına duyduğu özlemi anlattı.

Kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini dile getiren Sancar, "Şeyma kızım gel artık dayanamıyorum. PKK bizden ne istiyor? Biz evlatlarımızı istiyoruz. Bizim yüzümüze tükürüyorlar. Diyorlar ki; 'Burada boşuna oturuyorsunuz.' Biz doğru adresteyiz. Allah'ın izniyle evlatlarımızı alıp öyle gideceğiz." dedi.

Sancar kızına seslenerek "Kapım sana açık. Kardeşin askere gidecek. Kardeş katili olma. Kızım gel, güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.

Diyarbakır'dan 5 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Doğan'ı bekleyen baba Hacı Güger de anne ve babaların çocukları için oturma eylemi yaptığını hatırlattı.

"Anneler ve babalar olarak bu eylemi sürdürmeye kararlıyız. Çocuklarımızı almadan HDP il binası önünden gitmeyeceğiz." diyen Güger, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısı yaptı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yüce Divan'da yargılanacak üç eski Danıştay üyesi: Bektaş, Olcay ve Tutar23 Kasım 2020 Pazartesi 14:27
  • Bakan Karaismailoğlu: Nallıhan Kuş Cenneti'ni korumak için tünel inşa ediyoruz23 Kasım 2020 Pazartesi 14:04
  • Doğu Akdeniz'de skandal: Alman askerleri Türk gemisine baskın düzenledi23 Kasım 2020 Pazartesi 13:51
  • İzmir'de kadın bisikletçinin öldüğü kazada kamyon sürücüsü 'asli kusurlu' bulundu23 Kasım 2020 Pazartesi 13:45
  • Ayrılmak isteyen eşinin kapısına bomba düzeneği kurdu23 Kasım 2020 Pazartesi 13:32
  • 'Dolandırıcı mıyız' diyerek dolandırdılar23 Kasım 2020 Pazartesi 13:31
  • İçişleri Bakanlığı: Mardin kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi23 Kasım 2020 Pazartesi 13:18
  • Van'da EYP ve molotofkokteyli ele geçirildi: 3 gözaltı23 Kasım 2020 Pazartesi 13:04
  • Mehmet Baransu'ya 17 yıl 1 ay hapis cezası23 Kasım 2020 Pazartesi 13:02
  • Türkiye 10 ayda yaklaşık 14 milyon ziyaretçi ağırladı23 Kasım 2020 Pazartesi 12:57
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti