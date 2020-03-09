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Diyarbakır annelerinden Dalmış 6 yıllık özlemin ardından evladına kavuştu

Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan anne Naime Dalmış, güvenlik güçlerine teslim olan kızına 6 yıllık özlemin ardından sarıldı.
Diyarbakır annelerinden Dalmış 6 yıllık özlemin ardından evladına kavuştu

Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu teröristler, örgütleri PKK'dan kaçıp teslim olmaya devam ediyor.

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma Komutanlıklarının ikna çalışması sonucu dün teslim olan Tekoşin Açar (27), Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan annesiyle buluşturuldu.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen anne Naime Dalmış, 6 yıllık hasretin ardından kızı Tekoşin'e sarıldı, gözyaşı döktü.

Anne Hacire Akar'ın ardından Hatice Ceylan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğluna, Hüsniye Kaya kızına, babaanne Halime Kadran torununa, baba Metin Açan oğluna, baba Nizamettin ve anne Aslıhan Eşrefoğlu 5 yıllık hasretin ardından oğullarına, anne Gevriye Ayhan kızına, baba Melik ve anne Melek Aslan da 6 yıllık özlemden sonra güvenlik güçlerine teslim olan oğluna, anne Muhteber Birlik 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğluna, anne Cahide Alkan oğluna, anne Şahize Altınkaynak kızına kavuşmuştu.

Dün Haşim Açar ve Tekoşin Açar'ın da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden evladına kavuşanların sayısı 13'e yükseldi.

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