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Diyarbakır annelerinden Demir: Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan geri alalım. Artık analar ağlamasın

Diyarbakır anneleri oturma eylemininin 566'ncı gününde kararlılığını sürdürüyor.
Diyarbakır annelerinden Demir: Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan geri alalım. Artık analar ağlamasın

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 566'ncı gününde sürüyor.

Ağrı'dan 6 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için gelerek, küçük çocuğuyla oturma eylemini sürdüren anne Süheyla Demir, kızına kavuşana kadar evlat nöbetini sürdüreceğini söyledi.

"Evlatlarımızı HDP ve PKK'dan geri alalım. Evladımı bekliyorum, onun yolunu gözlüyorum. Artık dayanamıyorum. Artık analar ağlamasın." diyen Demir, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Demir, "Kızım, annen aylardır burada küçük kız kardeşinle seni bekliyor. Bizi artık gör ve duy. Gel, güvenlik güçlerimize teslim ol." dedi.

"Çocuklarımızı götürüp dağda ölüme terk ediyorlar"
Oğlu Tuncay'a kavuşma ümidiyle oturma eylemine devam eden baba Şevket Bingöl de, evladına 7 yıldır hasret olduğunu belirtti.

Çocuğuna kavuşmadan oturma eyleminden ayrılmayacağını dile getiren Bingöl, "HDP çıkıp, 'Biz Kürt partisiyiz.' diyor. Kürtlerin kanı üzerinden rant elde ediyorsunuz. 40 yıldır Kürtler için ne yaptınız? Çocuklarımızı götürüp, dağda ölüme terk ediyorlar." diye konuştu.

Bingöl evladına seslenerek, "Oğlum Tuncay kaç, gel, Türk askerine, polisine teslim ol." ifadesini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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