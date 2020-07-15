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Diyarbakır annelerinden Elhaman: Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz

Diyarbakır annelerinden Ayten Elhaman, "HDP, PKK 40 yıldır canımızı yakıyor. Bütün annelere sesleniyorum, gelin, korkmayın, evlatlarınızı isteyin. Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz." dedi.
Diyarbakır annelerinden Elhaman: Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 317. gününe girdi.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Ayten Elhaman, 3 yıldır haber alamadığı oğlu Bayram için oturma eylemine kararlılıkla devam ettiğini söyledi.

"HDP, PKK 40 yıldır canımızı yakıyor. Annelerin canını yakmaktan başka ne yaptılar?" ifadelerini kullanan Elhaman, terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getirdi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine değinen Elhaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla darbe girişiminin bastırıldığına işaret etti.

Elhaman, "Bütün annelere sesleniyorum, gelin, korkmayın, evlatlarınızı isteyin. Çocuklarımızı PKK'ya esir etmeyeceğiz. Evlatlarımıza sesleniyorum, gelin askerimize teslim olun. Evlatlarımızı kaçırmasınlar, annelerin yüreğini yakmasınlar. Bu mücadelemize devam edeceğiz." diye konuştu.

"El birliğiyle çocuklarımızı bunların elinden kurtaralım"
Baba Celil Begdaş ise oğlu Yusuf'a kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini anlatan Begdaş, "FETÖ'cüler üniforma giydiler, darbeye kalkıştılar. HDP de Kürtlere darbe yapıyor. HDP de Kürt elbisesi giyiyor, çocuklarımızı dağa götürüyor. O da bize darbe yapıyor. Allah bunlara fırsat vermesin." dedi.

Terör örgütünden kaçışların sürdüğünü belirten Begdaş, "Gelin el birliğiyle çocuklarımızı bunların elinden kurtaralım. Türkiye herkese yeter. Bütün çocuklara sesleniyorum, kaçın, gelin, teslim olun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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