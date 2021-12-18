  • BIST 2.084,47
  • Altın 942.84429
  • Dolar 16.4688
  • Euro 18.4886
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Diyarbakır annelerinden Gökkuş: Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemi devam ediyor.
Diyarbakır annelerinden Gökkuş: Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı evlat nöbeti 837'nci gününde sürüyor.

Bitlis'ten 7 yıl önce 12 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Okan için eyleme katılan anne Vecihe Gökkuş, Kürtçe yaptığı açıklamada, kaçırıldıktan sonra oğlundan hiç haber alamadığını söyledi.

"Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Eyleme devam edeceğim." diyen Gökkuş, çocuklarını HDP'den istediklerini belirtti.

Gökkuş, "Oğlum bayramda giymek için aldığı bayramlıkları giyemedi. Allah hakkımızı bırakmasın, oğlumun hasretinden eşimle hastalandık. Evlat acısı zor. Her saniye oğlumu düşünüyorum." dedi.

Evladına teslim olması çağrısında bulunan Gökkuş, "Oğlum fırsatını bulursan gel devletine teslim ol. Seni bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Hatay'dan gelerek eylem yapan baba Ekrem Artık da 6 yıl önce kandırılarak dağa götürülen oğlu Erhan için nöbet tuttuğunu kaydetti.

Oğlunun çalışmaya gittiği Tekirdağ'da ekmeğinin peşinde koşarken kaçırıldığını anlatan Artık, şöyle devam etti:

"Oğlum HDP tarafından kaçırılıp PKK'ya teslim edildi. Kaçırıldığı günden bu yana oğlumun sağ veya ölü olduğunu bilmiyorum. Çocuğumu HDP'den almadan buradan ayrılmayacağım. Oğlumu HDP dışında kimseden istemiyorum. Hepimiz evladımız için buraya geldik."

Artık, evladına çağrı yaparak, "Oğlum sesimi duyuyorsan bir fırsatını bul, güvenlik güçlerine teslim ol. Her konuda devletimiz bize yardımcı olacaktır, korkmayın, kaçın gelin. Orası bize yaramaz. Biz ekmek peşinde koşan insanlarız. Ekmeğimizden başka bir şey bilmeyiz." diye konuştu.

Bu arada eski Diyarbakır Sur Belediye Başkanı Cemal Toptancı da aileleri ziyaret ederek, ailelere desteklerini iletti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TRT Afrika Yayın Birliğinin ortak üyesi oldu18 Aralık 2021 Cumartesi 10:09
  • Seferlerine ara verilen 'Turistik Doğu Ekspresi' Kars'tan ilk seferine uğurlandı18 Aralık 2021 Cumartesi 10:08
  • Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de18 Aralık 2021 Cumartesi 10:08
  • Ege Denizi'nde 4,5 büyüklüğünde deprem18 Aralık 2021 Cumartesi 10:07
  • Türkiye ve dünya gündemi18 Aralık 2021 Cumartesi 10:06
  • TOKİ 179 bin riskli konutu dönüştürdü18 Aralık 2021 Cumartesi 09:50
  • Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi bugün başlıyor! Başkan Erdoğan açılışını yapacak18 Aralık 2021 Cumartesi 09:49
  • BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi18 Aralık 2021 Cumartesi 09:48
  • Kocaeli'de yaklaşık 3 ton sahte içki ele geçirildi17 Aralık 2021 Cuma 16:45
  • Meteorolojiden kar yağışı ve fırtına uyarısı17 Aralık 2021 Cuma 16:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti