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Diyarbakır annelerinden kadınlara 8 Mart çağrısı: "Terörün kökünü kurutalım"
Diyarbakır annelerinden kadınlara 8 Mart çağrısı: "Terörün kökünü kurutalım"
Terör örgütü için dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde teröre karşı birlik olmaya çağırdı.
06 Mart 2020 Cuma 12:29
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.