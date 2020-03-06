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Diyarbakır annelerinden kadınlara 8 Mart çağrısı: "Terörün kökünü kurutalım"

Diyarbakır annelerinden kadınlara 8 Mart çağrısı: "Terörün kökünü kurutalım"
Terör örgütü için dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, kadınları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde teröre karşı birlik olmaya çağırdı.
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