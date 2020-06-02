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Diyarbakır annelerinden Kamile Küçükdağ: Oğlum, beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan sen de çık gel

Diyarbakır annelerinden Kamile Küçükdağ, "Dün 4 kişi daha teslim olmuş, çok sevindik. İnşallah bizimkiler de gelir. Bu çadır umut oldu, çok kişi gelip teslim oldu. Oğlum, beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan sen de çık gel." dedi.
Diyarbakır annelerinden Kamile Küçükdağ: Oğlum, beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan sen de çık gel

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 274'üncü gününe girdi.

Adana'nın Seyhan ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Engin için gelerek eylem yapan anne Kamile Küçükdağ, çocuklarına kavuşuncaya kadar HDP önündeki oturma eylemine devam edeceklerini söyledi.

"Çocuklarımızı versinler, çıkıp evimize gidelim." ifadelerini kullanan Küçükdağ, şöyle konuştu:

"Orası Allah yolu, hak yolu olsaydı, derdim ki oğlum orada kalsın. Dün 4 kişi daha teslim olmuş, çok sevindik. İnşallah bizimkiler de gelir. Bu çadır umut oldu, çok kişi gelip teslim oldu. Oğlum, beni görüyorsan, sesimi duyuyorsan sen de çık gel. Fırsat bulursan kaç gel, telefonla ara ben gelip seni alırım."

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden 6 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Hamza için gelerek evlat nöbetine katılan anne Zümrüt Salim, oğlunu almadan HDP il binası önünden gitmeyeceğini belirtti.

Evladının kandırılarak dağa götürüldüğünü ifade eden Salim, "Ben HDP'den oğlumu istiyorum. Bizim çocuklarımızdan ne istediler, dağa gönderdiler. Bizi buraya, çocuklarımızı da dağa mahkum ettiler. Bu ne zulümdür, bize çektiriyorlar." diye konuştu.

Oğlu gittiğinden beri hep acı çektiğini aktaran Salim, evladına, "Oğlum Hamza, çık gel. Ben de burada perişan oldum, senin için evimizi, ailemizi hepsini bıraktım, buraya geldim. Gel devletimize teslim ol." diye seslendi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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