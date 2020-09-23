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Diyarbakır annelerinden Kavaklı: Ne istediler benim oğlumdan?

Diyarbakır annelerinden Cennet Kavaklı, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu bıraksınlar, dayanacak gücüm kalmadı. Ne istediler benim oğlumdan?" dedi.
Diyarbakır annelerinden Kavaklı: Ne istediler benim oğlumdan?

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 387. gününe girdi. 

Annelerden Cennet Kavaklı, 2015'te usta birliğine giderken Tunceli Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kavaklı'ya (24) kavuşuncaya kadar eylemini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

387 gündür evlat mücadelesi verdiklerini ifade eden Kavaklı, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlumu bıraksınlar, dayanacak gücüm kalmadı. Ne istediler benim oğlumdan? Azıcık vicdanları, merhametleri varsa bıraksınlar oğlumu. HDP ve PKK ikisi de illettir, bizim çocuklarımızdan, askerlerimizden, polisimizden ne istediler?" dedi.

Oğlu Fatih için evlat nöbetine devam eden baba Abdullah Demir ise 5 yıldır evlat acısı çektiğini aktardı.

Çocuklarına kavuşmadan evlat nöbetini sona erdirmeyeceklerini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"Vicdanlık, adalet, insanlık bu mudur? Bunlar insanlıktan nasibini almamışlar. Diyorlar ki 'biz Kürt'üz'. Kürt bunu yapabilir mi? Gerçekten Kürt olsa bu çocukları götürüp dağa mahkum edebilir mi, eline silah verip kardeşi kardeşine vurdurur mu? Bunlar kandan beslenen insanlardır. Bunlar Amerika'ya çalışıyorlar. Ne hakları var, benim oğlumu elimden alıp Amerikan askeri yapmaya?"

Oğluna geri dönme çağrısı yapan Demir, "Oğlum 16 arkadaşın geldi. Bizim devletimiz öyle büyük bir devlettir ki o çocukları anne ve babalarına teslim etti. Bundan güzel bir şey var mı? Orada çocukları kandırıyorlar, diyorlar ki 'siz giderseniz cezaevinde çürürsünüz'. Öyle bir şey yok. Oğlum beni duyuyorsan kaç gel, adalete teslim ol." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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