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Diyarbakır annelerinden Mutlu: Son nefesime kadar kızımın peşini bırakmıyorum

Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Türkan Mutlu, "Kızım gel. Kapımız, ciğerim sana açık. Son nefesime kadar ben senin peşini bırakmıyorum" dedi.
Diyarbakır annelerinden Mutlu: Son nefesime kadar kızımın peşini bırakmıyorum

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 363. gününe girdi.

Dağa kaçırılan kızı Şeyma Ceylan için Bursa'dan gelerek eyleme katılan anne Türkan Mutlu, kızının 22 Ağustos 2013'te kaybolduğunu söyledi.

7 yıl boyunca kızını her yerde aradığını ve yaklaşık bir yıl önce oturma eylemine katıldığını aktaran Mutlu, bu sayede kızına ulaşacağını ümit ettiğini belirtti.

Mutlu, "Kızım eğer beni görüyorsan duyuyorsan Allah rızası için artık merhamete gel. Biliyorum sen baskı altındasın. Ben nasıl burada acı çekiyor isem sen de orada acı çekiyorsun. Kızım gel. kapımız sana açık. Son nefesime kadar ben senin peşini bırakmayacağım." dedi.

Dağa kaçırılan oğlu Mehmet için İstanbul'dan gelerek eyleme katılan İmmihan Nilifırka da 5 yılı aşkındır oğlundan haber alamadığını belirterek, "Onu çok özledim. Beni duyuyorsan kaç gel oğlum. Devletimize, adalete teslim ol. Ablanla seni buradan almaya geldik. sen gelmeyene kadar buradan kalkmayacağız. Perişanız dayanamıyoruz dön gel artık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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