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Diyarbakır annelerinden Övünç: Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle oğlumu onların elinden alacağım

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Diyarbakır annelerinden Övünç: Allah'ın izniyle devletimizin gücüyle oğlumu onların elinden alacağım

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 371'inci gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan 15 yaşındaki oğlu Baran için gelerek eyleme katılan anne Solmaz Öğrünç, evlat nöbetini sürdürmesi nedeniyle eşinin evdeki çocuklarına hem babalık hem de annelik yaptığını söyledi.

Öğrünç, eylemde bir yılı geride bıraktıklarını ifade ederek, "Evladımı alana kadar HDP'nin önünden kalkmayacağım." dedi.

HDP'li vekillerin partinin il binasına ön kapıdan girip arka kapıdan çıktığını, kendilerini görmezden geldiğini dile getiren Öğrünç, "Yeter artık, çocuklarımızı versinler. Bütün anneler, babalar burada gözyaşı döküyor. Oğlum sesimi duyuyorsan gel, adalete teslim ol. Onlar seni kandırıyor. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle oğlumu onların elinden alacağım." diye konuştu.

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"Son evlat gelene kadar eylemimize devam edeceğiz"
Oturma eylemi sayesinde 10 Ocak'ta yeğeni Halil İbrahim Kadran'a kavuşan hala Gülbahar Kadran da diğer annelere destek olmak için oturma eylemine devam ettiğini belirtti.

5 yılın ardından yeğenine kavuşmanın anlatılamaz bir mutluluk olduğunu belirten Kadran, eylemdeki bütün annelerin bu sevinci yaşaması temennisinde bulundu.

Kadran, "Son evlat gelene kadar eylemimize devam edeceğiz. İnsanlar bilinçlensin. Bir anne ve vatandaş olarak bunu bizim durdurmamız gerekiyor. Bu çocukların dağa, başka bir bataklığa gitmesine göz yumamayız. Biz göz yumdukça annelerin babaların evlatları için ciğeri yanacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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