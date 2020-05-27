  • BIST 105.134
  • Altın 370,771
  • Dolar 6,7709
  • Euro 7,4603
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 23 °C
»

Diyarbakır annelerinden Övünç: Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Diyarbakır annelerinden Övünç: Biz sadece evlatlarımızı istiyoruz

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 268'inci gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemi yapan anne Solmaz Övünç, HDP İl Başkanlığının kapısında evlat mücadelesi verdiklerini söyledi. 

                    
Çocuklarının kandırılarak dağa kaçırıldığını ifade eden Övünç, "Onlar masalarında oturuyorlar, bizim çocukları da ölüme terk ettiler. Biz onlardan sadece evlatlarımızı istiyoruz. Onlar hırsızdır, katildir, çocuk katilidir." dedi.

Övünç, evladına teslim olması çağrısında bulunarak "Baran oğlum, eğer sesimi duyuyorsan, adalete teslim ol. Orası senin yerin değil. 13 kişi gelip teslim oldu, ailelerine kavuştu. Seni HDP'nin kapısında bekliyorum seni. Almadan da buradan gitmeyeceğim." diye konuştu.

Baba Celil Begdaş ise oğlu Yusuf'a kavuşuncaya kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

"Biz bayram yapmadık. Oğlum olmayınca bayram da olmuyor. Oğlum gel, devlete teslim ol." ifadelerini kullanan Begdaş, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu söyledi.

Begdaş, "Oğlum gel artık, devlete teslim ol. 13 arkadaşın geri geldi. Vicdanlı insanlara sesleniyorum, destek verin hep birlikte bu çocukları kurtaralım." ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul Havalimanı terminali dünyanın en büyük 'LEED Altın' sertifikalı binası seçildi27 Mayıs 2020 Çarşamba 14:09
  • Almanya'da kızı PKK tarafından kaçırılan anne başbakanlık önünde eylem yaptı27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:55
  • Rusya'dan flaş Libya kararı27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:39
  • İsmi 'yassı', namı 'yaslı' ada Demokrasi ve Özgürlükler Adası olarak yeniden doğuyor27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:37
  • Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci aday tercih işlemlerinin tarihi belli oldu27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:14
  • Babası Menderes döneminin bakanlarından olan Demirer'den 'Türkçe ezan' değerlendirmesi27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:24
  • Türkiye'nin milli devi derin sulara açılmaya hazır27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:20
  • 'Yeni normal' dönemde evden çalışmaya sıkça başvurulacak27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:19
  • Mütefekkir ve çok yönlü bir alim: Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:18
  • Hukukçulardan maskeyle işlenen suçlar için uyarı27 Mayıs 2020 Çarşamba 12:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti