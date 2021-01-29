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Diyarbakır annelerinden Övünç: Kar da yağsa oğlumu almadan gitmeyeceğim

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.
Diyarbakır annelerinden Övünç: Kar da yağsa oğlumu almadan gitmeyeceğim

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 515'inci gününde devam ediyor.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylem yapan anne Solmaz Övünç, oğlunu HDP ve PKK'dan istediğini söyledi.

Yaz, kış, çamur, salgın demeden eyleme devam ettiğini belirten Övünç, "Kar da yağsa oğlumu almadan gitmeyeceğim. Oğlumu nasıl götürdülerse öyle de getirsinler. Kirli ellerini üzerimizden çeksinler. Ne istiyorlar garibanın çocuklarından? Oğlumu versinler." dedi.

Övünç, oğluna güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

Anne Cennet Kabaklı da oğlunun 6 yıl önce birliğine teslim olmak için giderken Tunceli-Pülümür kara yolunda PKK'lı teröristlerce kaçırıldığını anlattı.

"Oğlumun suçu neydi? Oğlumu terör örgütü PKK'dan istiyorum. Evladımı versinler. Evladımı alana kadar eylemime devam edeceğim." diyen Kabaklı, evlatlarına kavuşmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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