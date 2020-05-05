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Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlum devlete teslim ol, orası senin yerin değil

Diyarbakır annelerinden Övünç, 5 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Baran'a, "Oğlum beni duyuyorsan gel devlete teslim ol. Senir kandırıyorlar. Orası senin yerin değil." sözleriyle seslendi.
Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlum devlete teslim ol, orası senin yerin değil

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başladığı oturma eylemi 245'inci gününe girdi.

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için oturma eylemi yapan anne Solmaz Övünç, 245 gündür eylemde olduğunu söyledi.

HDP'nin çocuklarını götürdüğünü ve bu konuda kendilerine herhangi bir açıklama yapmadığını belirten Övünç, HDP'lilerden gelip acılarını paylaşmalarını istedi.

Övünç, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızı kandırıp, beyinlerini yıkayıp dağa götürüyorlar. Bizim çocuklarımızı getirsinler. Oğlum beni duyuyorsan gel devlete teslim ol. Senir kandırıyorlar. Orası senin yerin değil. Sana kefen giydirmek istemiyorum, damatlık giydirmek istiyorum. Sizin kaleminizi ve hayallerinizi çaldılar. Oğlum gözümden yaş yerine kan damlıyor. HDP'nin önünde ölsem de kalkmayacağım. Sebebi onlardır çocuğumu getirsinler."

Diyarbakır'ın Sur ilçesinden 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Özkan için eyleme katılan Süleyman Aydın ise günlerdir halkın çocuklarını çalan partinin önünde eylemde olduklarını söyledi.

HDP'lilerin 245 gündür kendilerini görmezlikten geldiğini aktaran Aydın, "Onlarda biraz vicdan olsaydı buradaki Kürt ailelere sahip çıkardı." dedi.

Aydın, HDP'lilere seslenerek, "Gelin çocuklarımızı PKK'dan isteyin. Sizde vicdan varsa bize açıklama yapın ve bize destek verin. 245 gündür buradayız, siz bir saat çocuklarınızdan haber almasanız dünyayı ayağa kaldırıyorsunuz. 5 yıldır çocuklarımızdan haber alamıyoruz. Bu koronavirüs salgının olduğu dönemde bu ailelere bir şey olursa sorumlusu HDP'dir." dedi.

"Sizi dağlarda, burada da ailenizi ölüme mahkum ediyorlar"
Oğluna çağrıda bulunan Aydın, şunları söyledi:

"Oğlum beni duyuyorsan gel devletine teslim ol. Bunlardan bize hayır gelmez. Orası iyi bir yer olsaydı kendi çocuklarını gönderirlerdi. Sizi dağlarda, burada da ailenizi ölüme mahkum ediyorlar. Devlet bize sahip çıkmasaydı, PKK şimdi burada çoktan katliam yapmıştı. Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah çocuklarımızdan hayırlı bir haber alırız ve evlerimize döneriz." 

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