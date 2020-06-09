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Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlumu HDP'den istiyorum

Diyarbakır annelerinden Övünç: Oğlumu HDP'den istiyorum
Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetini sürdüren Diyarbakır annelerinden Övünç, "HDP oğlumu aldı, PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP'den istiyorum." dedi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 281'inci gününe girdi. 

Van'dan 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için gelerek eylem yapan anne Solmaz Övünç, çocuklarına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi.

"PKK kapıma gelerek, oğlumu götürmedi. HDP oğlumu aldı, PKK'ya teslim etti. Oğlumu HDP'den istiyorum." diyen Övünç, oğluna kavuşması halinde de diğer ailelere destek vermek için oturma eylemine devam edeceğini belirtti.

13 kişinin teslim olarak ailesine kavuştuğunu dile getiren Övünç, oğluna teslim olması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'dan 9 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan oğlu Mehmet için eylem yapan Ömer Tokay da çocuğunun kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Çocuğuna kavuşmak için eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu anlatan Tokay, "14 yaşındaki çocukların eline silah veriyorlar. Oğlum gel, adalete teslim ol. 13 arkadaşın geldi. Anne ve babalarıyla bayramlaştılar. Bizim bayramımız yok. Sen gelene kadar biz bayram yapamayız." diye konuştu.

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